Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón cây thông Noel tới Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chào đón cây thông Noel đặt tại Nhà Trắng năm nay vào chiều ngày 23/11, giữa lúc nhóm tranh cử của ông Trump vẫn liên tiếp có hành động pháp lý nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống 2020.

Cây thông Noel năm nay cao hơn 5,6 m đến từ trang trại Dan&Bryan Trees, do vợ chồng Dan và Anne Taylor ở bang Tây Virginia trồng.

Đoàn nhạc lễ đã chơi bài "O Christmas Tree," "O Come, All Ye Faithful" và "Hark, the Herald Angels Sing," khi đệ nhất phu nhân Melania đi từ Nhà Trắng ra chào cỗ xe ngựa chở theo cây thông Noel. Xuất hiện tại Nhà Trắng, bà Melania được nhìn thấy không đeo khẩu trang. Trong khi đó khác với những năm trước, 2 người điều khiển chiếc xe ngựa chở theo cây thông và 1 người giữ ngựa đều đeo khẩu trang.

Đệ nhất phu nhân đã chụp ảnh với những người nông dân. Ban đầu những người nông dân đeo khẩu trang khi chụp ảnh, nhưng sau đó cởi bỏ để chụp thêm ảnh với bà Melania. Bà Melania cũng đã có bài phát biểu ngắn chào mừng “Lễ Giáng sinh” trước giới báo chí sau đó trở lại Nhà Trắng. Cây thông Noel này sẽ được trưng bày trong Phòng Xanh.

Việc lựa chọn cây thông Noel cho Nhà Trắng thường trải qua một quá trình cạnh tranh do Hiệp hội Cây thông Noel quốc gia (NCTA) giám sát. Đây cũng là đơn vị đảm nhận nhiệm vụ cung cấp cây thông noel chính thức cho Nhà Trắng từ năm 1966. Song trong một thông cáo, NCTA cho hay năm nay không tổ chức sự kiện lựa chọn mà giao cho gia đình Taylor. Bởi họ đã cung cấp cây thông Noel để trang trí Nhà Trắng nhiều năm.

Hoạt động này đánh dấu mùa lễ hội thường niên vào cuối năm tại Nhà Trắng. Một sự kiện truyền thống khác là lễ xá tội cho gà tây do Tổng thống Trump chủ trì được dự kiến diễn ra tại Vườn Hồng vào ngày 24/11.

Nhóm ông Biden gặp gỡ chính quyền Trump

Sau nhiều tuần trì hoãn, hôm 23/11, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức chuyển giao các nguồn lực chính phủ cho nhóm của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Động thái này cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, ông Trump đã thừa nhận bị thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Trong bức thư gửi tới ông Biden, bà Emily Murphy, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) cho biết, GSA sẽ cấp quyền chuyển toàn bộ số tiền 7,3 triệu USD quỹ chính phủ cho ông Biden. Bà Murphy còn gọi ông Biden là “Tổng thống tân cử”.

Nhóm ông Biden bàn về an ninh quốc gia và Covid-19 với giới chức trong chính quyền Tổng thống Trump trong quá trình chuyển giao quyền lực ban đầu. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden cho hay quyết định hôm 23/11 của chính quyền Tổng thống Trump là “bước đi cần thiết để bắt đầu giải quyết các thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt bao gồm đưa đại dịch Covid-19 vào vòng kiểm soát và tái thiết nền kinh tế”.

Cũng theo nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden, trong những ngày tới, các quan chức của nhóm sẽ gặp gỡ với giới chức của chính quyền đương nhiệm để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới đại dịch Covdi-19 và an ninh quốc gia.

Hôm 23/11, chia sẻ trên Twitter, ông Trump cũng đã đề nghị GSA “làm những gì cần phải làm” để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực chính thức. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý để thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

"Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ chiến đấu và tôi tin rằng chúng ta sẽ thắng! Tuy nhiên, vì lợi ích cao nhất của đất nước, tôi đã đề nghị bà Emily và đội ngũ của bà ấy làm những gì cần làm trong phạm vi quy chuẩn ban đầu và tôi cũng đã yêu cầu đội ngũ của mình làm như vậy", CNN dẫn tuyên bố từ ông Trump.

Thông báo của GSA về việc chính quyền ông Trump chính thức bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden được công bố sau hơn 2 tuần, nhiều hãng tin lớn của Mỹ xướng tên ông Biden giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo đó, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump là 232. Ông Biden đã vượt xa con số 270 phiếu đại cử tri bắt buộc để giành phần thắng.

Tuy nhiên, nhóm tranh cử của ông Trump vẫn không chịu thừa nhận kết quả trên và liên tiếp có những thách thức pháp lý yêu cầu các bang chiến trường kiểm phiếu lại.

Song hôm 23/11, bang chiến trường Michigan đã chính thức xác nhận kết quả kiểm phiếu và vẫn giữ nguyên kết quả 16 phiếu đại cử tri thuộc về ông Biden. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trump hoàn toàn không còn cơ hội làm đảo ngược kết quả bầu cử.

Nhóm của ông Biden cũng từng nhiều lần lên tiếng cáo buộc quá trình chuyển giao quyền lực bị trì hoãn nhiều tuần đã làm phức tạp thêm các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và đại dịch Covid-19.

Thậm chí, quá trình chuyển giao quyền lực bị chậm trễ khiến một số cá nhân trở thành đối tượng bị công kích và đe dọa. Điển hình, bà Murphy cho biết bà và gia đình đã nhận được nhiều lời đe dọa để “buộc bà phải đưa ra quyết định sớm”.

Minh Thu (lược dịch)