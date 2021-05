Máy bay gần gãy đôi trên không vẫn hạ cánh an toàn 'thần kỳ'

Sau va chạm trên không, chiếc máy bay chở hàng bị gãn gần đứt đôi nhưng vẫn hạ cánh an toàn một cách thần kỳ.

Theo AP, 2 chiếc máy bay va chạm trên không gần thành phố Denver của bang Colorado, Mỹ vào ngày 12/5.

Một phi công đã xin được hạ cánh khẩn cấp do nghĩ động cơ gặp vấn đề sau va chạm. Nhưng thực tế, phi công đã không hề hay biết sự thật cho tới khi máy bay hạ cánh an toàn. Bởi lúc này, chiếc máy bay đã gần như bị gãy đôi. Rất may sau vụ va chạm giữa hai chiếc máy bay không có ai bị thương.

Chiếc máy bay chở hàng gần đứt đôi nhưng vẫn hạ cánh an toàn sau va chạm trên không. (Ảnh: AP)

Theo Ban An toàn Giao thông Vận tải Mỹ (NTSB) và Sở Cứu hỏa South Metro, vụ va chạm trên không đã khiến một trong hai chiếc máy bay gần như bị đứt đôi khi đang trên hành trình về Sân bay Centennial ở ngoại ô thành phố Denver. Sau đó, chiếc máy bay đã hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống một sân bay nhỏ nằm ở ngoại ô Denver.

Trước đó, phi công đã xin lệnh hạ cánh khẩn cấp và phi công cũng là người duy nhất có mặt trên chiếc máy bay 2 động cơ Fairchild Metroline. Đây là chiếc máy bay chở hàng thuộc hãng hàng không Key Lime Air đặt trụ sở ở bang Colorado. Khi hạ cánh khẩn cấp, phần mái che của thân sau máy bay đã bị xé toạc khỏi máy bay.

Chiếc máy bay chở hàng gặp nạn sau khi cất cánh từ thành phố Salia nằm cách Denver 161 km về phía nam để trở về Sân bay Centennial.

Trong khi đó, chiếc máy bay chở khách còn lại là loại 1 động cơ 2016 Cirrus SR22 và được hãng Independence Aviation thuê. Lúc xảy ra va chạm trên máy bay có phi công và 1 hành khách. Do động cơ bị hỏng, phi công buộc phải kích hoạt hệ thống dù cứu hộ để giảm tốc độ và sau đó hạ cánh xuống Công viên Cherry Creek.

Trước đó, máy bay chở khách khởi hành ở khu vực gần Fort Collins và cũng đang trong quá trình quay trở lại Sân bay Centennial thì xảy ra va chạm.

“Hai phi công cần đi mua ngay vé số vào hôm nay. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy nhất là khi họ bước ra mà không hề hấn gì. Đây đúng là chuyện kinh ngạc”, ông John Bartmann, Phó cảnh sát trưởng hạt Arapahoe nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ban An toàn Giao thông Vận tải Mỹ (NTSB) đã cử 4 nhân viên xuống điều tra vụ tai nạn.

“Chúng tôi đang xác minh thế nào và tại sao hai máy bay lại va chạm trên không. Thật may mắn không ai bị thương sau vụ va chạm”, ông John Brannen, người đứng đầu nhóm điều tra NTSB nói.

Cả 2 hãng Key Lime Air và Independence Aviation đều đặt trụ sở bên ngoài Sân bay Centennial. Đây là một trong những sân bay bận rộn nhất ở bang Colorado, Mỹ.

Điều đáng nói, theo Cục An toàn Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các máy bay do hãng Key Lime Air điều hành từng gặp phải 3 tai nạn gây chết người.

Cụ thể, vào năm 2016, một máy bay được hãng Key Lime Air thuê cất cánh trong đêm khởi hành từ thành phố Panama của bang Florida, tới thành phố Albany của bang Georgia đã bị rơi do gặp phải thời tiết xấu.

Còn vào năm 2001, một máy bay khác của hãng Key Lime Air bị rơi cách thị trấn Pagosa Springs thuộc bang Colorado 48 km, khiến 2 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Vào năm 2000, 2 phi công của hãng Key Lime Air cũng đã mất mạng trong vụ tai nạn máy bay gần thị trấn Kiowa của bang Colorado, Mỹ.

