Lũ số 2 đạt mức kỷ lục, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả khẩn cấp

Đây là đợt lũ lớn nhất ‘ập’ đến Tam Hiệp kể từ đầu năm đến nay.

Theo Tân Hoa Xã, vào 8h sáng ngày 18/7, ba cửa xả lũ ở đập Tam Hiệp đã được mở, với lưu lượng nước đổ vào hồ chứa là 61.000 m3/giây trong khi lưu lượng xả ra là 33.000 m3/giây.

Mưa lớn những ngày gần đây làm hình thành lũ số 2 trên sông Trường Giang, gia tăng áp lực lên đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nguồn: THX

Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành công trình thủy điện, cho biết, 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa, trong khi nhiều chỉ số khác của đập vẫn an toàn. Mực nước hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 160,17 mét, cao hơn mức giới hạn lũ trên 15 mét.

Đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cửa xả lũ vào hôm qua 18/7.

Lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân nhiều tỉnh thành dọc sông Trường Giang. Tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, đã phải nâng mức cảnh báo bão lụt lên cấp I từ 6h ngày 18/7, mức cảnh báo cao nhất, do tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại đây. Trong khi đó, theo dự báo, tỉnh An Huy vẫn có mưa lớn trong những ngày tới.

Tính đến ngày 17/7, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 11 thành phố và hơn 3 triệu người dân tại An Huy.

Một số hình ảnh người dân Trung Quốc 'vật lộn' trong mưa lũ (Nguồn: Tân Hoa Xã):

Người dân quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc dọn dẹp nhà cửa sau cỡn lũ lịch sử.

Quân nhân Trung Quốc được huy động để giúp đỡ người dân.

Quân đội cũng được huy động để ngăn lũ tại tỉnh An Huy.

Tuệ Minh (lược dịch)