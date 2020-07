Lũ chồng chất, người dân phía nam Trung Quốc đối mặt với đại hồng thủy

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, đập Tam Hiệp ngày 29/6 đã chính thức phải tiến hành 2 đợt xả lũ, đây là 2 đợt đầu tiên trong năm 2020. Cường độ xả lũ lần này có thể được coi là lớn nhất trong lịch sử đập Tam Hiệp, lượng nước xả ra đã làm ngập 1.081 hồ chứa nước ở tỉnh Hồ Bắc.

Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 29/6. Nguồn: Qianlong.com.

Trong khi đó, khu vực phía nam Trung Quốc đang phải đối mặt với mưa lớn, 26 tỉnh và thành phố chìm trong nước sâu và hơn 10 triệu người đã bị ảnh hưởng. Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc liên tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những cơn mưa lớn.

Từ 8h00 ngày 27/6 đến 8h00 ngày 28/6, tỉnh Hồ Bắc (khu vực bắc trung bộ và tây nam), tỉnh Hà Nam (khu vực tây nam), tỉnh Trùng Khánh (khu vực đông bắc) và một số khu vực khác đã phải hứng chịu những cơn mưa lớn với lượng nước khổng lồ. Mực nước tại lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài, Thái Hồ, Châu Giang đang ở mức báo động, đến nay cường độ mưa vẫn chưa giảm.

Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, mực nước của nhiều con sông ở tỉnh Hồ Bắc đã tăng lên. Có 1.081 hồ chứa trong tỉnh vượt quá giới hạn lũ lụt, bao gồm 8 hồ lớn, 28 hồ tầm trung và 1.045 hồ nhỏ. So với hôm 29/6, đã tăng thêm 76 hồ vượt mức báo động. Theo thông báo của Nhật báo Nhân Dân Trung Quốc, nhiều khả năng, thời gian tới các hồ chứa nước lớn ở tỉnh Hồ Bắc sẽ phải xả lũ để giảm áp lực lượng nước khổng lồ đổ về các hồ chứa này sau khi đập Tam Hiệp xả để đảm bảo an toàn.

Đập Tam Hiệp xả lũ kéo theo hàng nghìn hồ chứa khác phải xả nước để đảm bảo an toàn. Nguồn: Qianlong.com.

Hiện nay, người dân phía nam Trung Quốc đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề do những cơn mưa lớn kéo dài thời gian qua. Kết quả khảo sát của chính quyền địa phương cho thấy kể từ khi xảy ra các trận mưa lớn từ ngày 27/6, 93,1 triệu người đã bị ảnh hưởng ở 42 quận (thành phố và huyện) tại 9 thành phố, và 9.347 người đã phải di dời trong trường hợp khẩn cấp, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 105,23 nghìn ha. Trong số đó, 7,5 nghìn ha diện tích chưa được khôi phục, 395 ngôi nhà bị sập, 1.711 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 956 triệu NDT.

Ngoài ra, thành phố Trùng Khánh (Tứ Xuyên) đã tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn liên tục kể từ ngày 26/6 và hơn 210.000 người đã bị ảnh hưởng. Địa phương này đã nâng cảnh báo lên mức III để có thể ứng phó với tình trạng lũ lụt khẩn cấp.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở nam Trung Quốc. Nguồn: Qianlong.com.

Do vậy, việc đập Tam Hiệp xả lũ, kéo theo hàng nghìn hồ chứa nước khác buộc phải xả theo có khả năng sẽ làm nhân dân Trung Quốc vùng hạ lưu sông Dương Tử tiếp tục ngập chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề hơn nữa.

Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Quốc, từ ngày 2/7, lưu vực Tứ Xuyên đến khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ tiếp tục phải đối mặt với lượng mưa lớn, và sẽ phải hứng chịu thêm một đợt mưa lớn mới với cường độ tương tự đợt mưa hiện nay.

Trong 10 ngày tới, vành đai mưa chính sẽ nằm ở lưu vực Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán Và phía bắc của Giang Nam, đặc biệt là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Bắc, An Huy. Đây là những nơi có thể bị lũ lụt nghiêm trọng, chính quyền khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến phòng chống thiên tai. Dự kiến, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, khoảng giữa tháng 7/2020 đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả lũ một lần nữa.

Đức Trí (lược dịch)