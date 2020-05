Kỷ lục chưa từng có tại New York nhờ Covid-19

Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại New York đã không còn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát giúp thành phố lần đầu tiên không người đi bộ tử vong do tai nạn giao thông trong gần 2 tháng.

Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại thành phố New York đã không còn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Thậm chí, thành phố còn ghi nhận kỷ lục không có người đi bộ nào chết vì tai nạn giao thông trên đường phố trong gần hai tháng.

Đường phố New York vắng bóng người giữa dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên Phòng Giao thông Vận tải thành phố New York Scott Gastel xác nhận, 58 ngày là quãng thời gian dài nhất từ trước tới nay, New York không có trường hợp người đi bộ tử vong vì tai nạn giao thông. Thành phố bắt đầu ghi nhận số liệu về các ca tử vong do tai nạn giao thông kể từ năm 1983.

CNN dẫn lời ủy viên hội đồng thành phố New York là bà Polly Trottenberg cho hay, tính tới ngày 12/5, New York đã trải qua 58 ngày không ghi nhận ca tử vong nào liên quan tới việc người đi bộ bị tai nạn giao thông. Ngày 12/5 cũng là ngày thứ 51 người dân thành phố thi hành lệnh ở trong nhà giữa lúc dịch Covid-19 vẫn chưa dừng lây lan.

Song việc người tham gia giao thông giảm mạnh giữa lúc đại dịch bùng phát cũng làm nảy sinh một vấn đề khác.

“Một số lái xe đã tận dụng những cung đường vắng vẻ để tăng tốc bất chấp nguy hiểm”, bà Trottenberg nói.

Cụ thể, hình ảnh từ camera giao thông cho thấy số trường hợp vi phạm tốc độ đã tăng "gần gấp đôi" so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Do đó, Phòng Giao thông Vận tải thành phố New York hiện tiếp tục triển khai lắp đặt thêm 60 camera giám sát tốc độ mỗi tháng.

Chia sẻ với CNN, phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York Sophia Mason cho hay trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 – 10/5, các vụ va chạm gây thương tích trên đường phố khu vực đã giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái khi giảm từ 3.236 vụ xuống còn 1.015 vụ.

Theo bà Trottenberg, giữa lúc có những lời kêu gọi về việc mở rộng phần đường dành cho người đi xe đạp và người đi bộ, thành phố New York có kế hoạch mở rộng thêm 40 dặm (64 km) đường vào cuối tháng Năm.

Trong cuộc họp báo hôm 13/5, Thị trưởng New York là ông Bill de Blasio thông báo thành phố sẽ mở thêm 12 dặm (20 km) đường cho người đi bộ vào hôm nay (14/5).

