Khi cà chua có thể khiến chính trường Ấn Độ 'dậy sóng'

Sự ổn định chính trị ở Ấn Độ đã bị đe dọa bởi giá cà chua tăng chóng mặt.

Theo Bloomberg, trong một tháng, giá bán lẻ cà chua trung bình ở quốc gia Nam Á này đã tăng 70% và tăng 168% so với năm ngoái lên 53,75 rupee (69 cent)/kg.

Được biết, cà chua, cùng với khoai tây và hành tây là thành phần chính cho các món ăn truyền thống ở Ấn Độ. Giá cả tăng cao đã tạo ra vấn đề cho đảng Bharatiya Janata cầm quyền, đảng này hứa sẽ hỗ trợ toàn diện cho nông dân và gọi việc phát triển nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, bây giờ các sản phẩm đắt tiền có thể có tác động tiêu cực đến chiến dịch bầu cử sắp tới.

Cà chua ‘đe dọa’ quyền lực ở quốc gia Nam Á. (Ảnh: Globallookpress)

Theo các nhà chức trách Ấn Độ, nguồn dự trữ của vụ cũ đang cạn kiệt và vụ mới sẽ đến sau khoảng 3 tháng.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khiến giá cả tăng cao là đợt nắng nóng kỷ lục, khiến sản xuất ở một số vùng của Ấn Độ bị giảm sút. Vào tháng 3 và tháng 4, nhiệt độ ở một số nơi tại quốc gia Nam Á này lên tới gần 50 độ C.

Một đợt nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa mì của Ấn Độ, khiến các nhà chức trách hạn chế đợt xuất khẩu mà thế giới đang trông chờ vào để giảm bớt tình trạng thiếu hụt do những gì đang xảy ra ở Ukraine gây ra. Đồng thời, Ấn Độ cũng đã hạn chế xuất khẩu đường để đảm bảo có đủ lượng dự trữ cho tiêu thụ nội địa.

Lạm phát của Ấn Độ đã tăng lên gần 7%, mức cao nhất trong 17 tháng, đẩy giá các mặt hàng chủ lực, bao gồm hành tây, khoai tây, cà chua, thịt gà và xăng dầu.

Trước đó, các nhà chức trách Ấn Độ đã công bố một loạt thay đổi đối với cơ cấu thuế đánh vào các mặt hàng quan trọng nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước đà tăng cao của lạm phát.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman mới đây đã thông báo giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng 8 rupee (0,1028 USD)/lít và 6 rupee/lít đối với dầu diesel. Chế độ thuế mới đối với xăng và dầu diesel có thể khiến chính phủ thất thu thuế khoảng 1.000 tỉ rupee/năm.

Chính phủ Ấn Độ cũng loại bỏ thuế nhập khẩu than antraxit, than PCI và than cốc nhằm giảm chi phí nguyên liệu tại thị trường nội địa. Các biện pháp mới trên sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5. Hiện giá xăng tại New Delhi đứng ở mức 105,41 rupee/lít, trong khi giá dầu diesel đứng mức 96,67 rupee/lít.

Theo các chuyên gia, lạm phát đã trở thành một vấn đề lớn đối với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trước thềm cuộc bầu cử trong năm nay. Theo ông Modi, các quyết định liên quan đến việc giảm đáng kể giá xăng và dầu diesel, sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác nhau và mang lại hỗ trợ cho người dân Ấn Độ.

Thanh Bình (lược dịch)

