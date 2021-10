Bloomberg đưa tin, Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân khai thác mỏ trong bối cảnh nhu cầu về than tăng. Số lượng thợ mỏ ở Mỹ đã giảm trong nhiều năm với 8,6% so với thời kỳ trước đại dịch.

Lý do của sự thiếu hụt là do những người lao động đã rời bỏ ngành công nghiệp này miễn cưỡng phải quay trở lại, trong khi những người trẻ tuổi thì cảnh giác với việc nhận một công việc trong ngành mà họ luôn được cho là không có tương lai do sự thúc đẩy toàn cầu hướng tới năng lượng sạch. Tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng ngăn cản các công ty tăng cường khai thác khi nhu cầu về than tăng cao do khủng hoảng năng lượng.

Ông Erin Higginson, Phó chủ tịch của Custom Staffing Services - công ty tuyển dụng các thợ mỏ ở Illinois Basin cho biết, công ty đang cố gắng bổ sung gần 300 vị trí tuyển dụng, gấp 3 lần con số vào năm 2020.

Khủng hoảng nhân lực, Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu thợ mỏ. (Ảnh: Bloomberg)

Việc thu hút nhân lực trở nên khó khăn khi các thợ mỏ có kinh nghiệm đã chuyển sang làm việc tại các nhà máy sản xuất ô tô, công trường xây dựng và các lĩnh vực khác có nhiều triển vọng hơn. Các tổ chức khai thác đang tăng lương, nhưng người lao động thích các doanh nghiệp có giờ làm việc linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, ông Ernie Thrasher, Giám đốc điều hành của Xcoal Energy & Resources LLC cho hay, một số công ty đang tăng lương 10-12% so với mức năm 2019. Tuy nhiên, những nhân viên cũ không quay trở lại và những nhân viên mới cũng không thể thu hút.

Với thời gian làm thêm giờ, một thợ mỏ giờ đây có thể kiếm được gần 100.000 USD/năm. Tuy nhiên, nhiều công ty khai thác đã cắt giảm nhân công so với trước đại dịch và không thể thu hút họ trở lại.

“Có một nhận định rằng, ngành công nghiệp than đang chết dần chết mòn”, ông Thrasher nói.

Nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch và nhu cầu năng lượng đang gia tăng. Châu Âu đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng khiến chi phí khí đốt tăng lên. Do giá khí đốt tăng kỷ lục, các công ty điện nước ngày càng phụ thuộc vào than đá. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu đó bị hạn chế bởi khả năng tăng sản lượng của các thợ mỏ.

Tại Mỹ, các công ty điện nước đang chuyển sang sử dụng khí đốt và dự kiến nhu cầu than sẽ chỉ tăng thêm khoảng 23% trong năm nay.

Than là loại nhiên liệu hóa thạch “bẩn” nhất về mặt môi trường, vì vậy những năm gần đây các công ty than buộc phải cắt giảm sản lượng do cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Thanh Bình (lược dịch)