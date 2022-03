Nhóm khủng bố IS xác nhận thủ lĩnh đã chết, người kế nhiệm đầy bí ẩn

IS xác nhận cựu thủ lĩnh đã qua đời sau hơn một tháng Mỹ công bố thông tin, đồng thời tuyên bố danh tính của nhà lãnh đạo mới.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS xác nhận thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã qua đời sau hơn một tháng Mỹ công bố thông tin. Ngoài ra, IS cũng tiết lộ người kế nhiệm là Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi.

Tuy nhiên, những thông tin về thủ lĩnh mới của IS là vô cùng ít ỏi. Được biết, Abu al-Hassan là thủ lĩnh thứ 3 của IS được công khai danh tính kể từ khi nhóm khủng bố được thành lập.

Nhóm khủng bố IS xác nhận thủ lĩnh đã chết, tiết lộ người kế nhiệm. (Ảnh: The Times)

AP đưa tin, trong bản ghi âm được phát trên mạng xã hội hôm 10/3, phát ngôn viên của IS cho hay các binh sĩ của tổ chức "cam kết trung thành với Abu Hasan al-Hashemi al-Qurayshi với tư cách một tiểu vương đối với các tín đồ và là quốc vương của người Hồi giáo".

Bản ghi âm cũng xác nhận cái chết của cựu thủ lĩnh IS cùng với cựu phát ngôn viên của tổ chức khủng bố.

“Thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Qurayshi và phát ngôn viên chính thức của IS Abu Hamza al-Qurayshi đã bị sát hại những ngày gần đây", phát ngôn viên mới của IS là Abu-Omar al-Muhajjir nói trong bản ghi âm.

Theo Nhà Trắng và giới chức quốc phòng Mỹ, cựu thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Qurayshi thiệt mạng khi hắn tự cho kích hoạt một quả bom để né tránh đợt truy quét của Mỹ trong lúc nhìn thấy các đặc công Mỹ nhảy từ trực thăng xuống khu vực phía tây bắc Syria, nơi nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố.

Abu Ibrahim al-Qurayshi bị tiêu diệt trong đợt truy quét vào đêm ngày 2 – 3/2 tại thị trấn Atme thuộc tỉnh Idlib của Syria. Cái chết của Abu Ibrahim al-Qurayshi đánh dấu bước lùi lớn nhất của IS kể từ khi cựu thủ lĩnh nổi tiếng của IS là Abu Bakr al-Baghdadi bị đặc công Mỹ tiêu diệt vào năm 2019.

IS được thành lập vào năm 2014 và từng nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq, đồng thời quản lý hàng triệu dân thường.

Sau những cuộc tấn công dai dẳng của lực lượng người Kurd ở Syria và binh sĩ Iraq vốn được quân đội Mỹ và nhiều nước hậu thuẫn, IS đã mất ưu thế kể từ tháng 3/2019. Song cho tới nay, IS tiếp tục là mối đe dọa an ninh, bởi tổ chức khủng bố vẫn thực hiện các vụ tấn công từ nơi trú ẩn.

Thủ lĩnh mới của IS Abu Hasan al-Qurayshi là nhân vật nổi lên trong thời điểm IS bị các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Iraq và Syria tấn công để ngăn chặn nhóm khủng bố tái nổi dậy.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc trong năm 2021 ước tính khoảng 10.000 tay súng IS vẫn đang hoạt động tích cực trong lãnh thổ Iraq và Syria.

Cựu thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Qurayshi qua đời chỉ sau 2 tuần nhóm khủng bố tấn công vào một nhà tù ở đông bắc Syria, nơi giam giữ nhiều tay súng IS.

Vụ tấn công nhà tù Ghwayran ở thành phố Hasakeh của Syria đã dẫn tới đợt giao tranh kéo dài suốt một tuần và khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tuy nhiên, hàng trăm tù binh IS bao gồm các lãnh đạo cấp cao được cho đã trốn thoát khỏi nhà tù. Trong số này không ít người đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc khu vực phía bắc Syria, nơi người Kurd nắm quyền kiểm soát.

Hai thủ lĩnh phải tự sát để tránh bị Mỹ bắt, nhóm khủng bố IS đã tới lúc tàn? Trong vòng 2 năm, 2 thủ lĩnh IS phải tự sát để tránh bị Mỹ bắt giữ nhưng lực lượng khủng bố vẫn được cho là mối đe dọa an ninh nguy hiểm.

Minh Thu (lược dịch)