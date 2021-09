Tàn dư của bão 'quái vật' Ida khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng vì đuối nước

Ít nhất 44 người bao gồm cả trẻ em đã thiệt mạng sau khi bão “quái vật” Ida tấn công khu vực đông bắc Mỹ. Các trường hợp tử vong được ghi nhận ở 5 bang nước Mỹ, sau khi tàn dư của cơn bão Ida mang mưa lớn, lốc xoáy và gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Theo Reuters, số người chết do bão "quái vật" Ida gây ra đã tăng lên ít nhất là 44 người tính tới ngày 2/9 với 23 trường hợp ở bang New Jersey, 13 người ở bang New York, 4 người ở bang Pennsylvania cùng Connecticut và Maryland mỗi bang có 1 người. Đáng nói, một bé trai 2 tuổi được phát hiện tử vong ở thành phố New York và nằm trong số ít nhất 8 người tử vong do bị đuối nước dưới tầng hầm của các khu nhà dân sinh, Ủy viên cảnh sát thành phố New York, ông Dermot Shea cho biết.

Còn theo Washington Post, một thanh niên 19 tuổi đã thiệt mạng sau khi cố cứu người mẹ ra khỏi căn hộ bị ngập nước ở Rockville của bang Maryland.

Tại thị trấn Woodbury của bang Connecticut, nhân viên cảnh sát có tên Brian Mohl đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô của ông này bị nước lũ chảy siết cuốn phăng trên đường. Trong khi đang làm nhiệm vụ vào ban đêm, sĩ quan này đã thông báo với đơn vị về việc ông bị mắc kẹt trong vùng nước ngập sâu và vô cùng tuyệt vọng.

Những ca tử vong khi đang ngồi trong xe ô tô trở thành nguyên nhân phổ biến nhất sau các trận mưa lũ quy mô lớn. Ở bang Philadelphia, một người đàn ông 65 tuổi cũng được phát hiện đã tử vong trong chính chiếc ô tô của ông này sau khi chiếc xe bị cuốn vào vùng nước lũ. Một người phụ nữ khác ở ngoại ô Philly thiệt mạng sau khi bị cây đổ vào nhà.

Nhiều đoạn video và hình ảnh công bố trên mạng đã cho thấy mức độ thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Thậm chí, một căn nhà ở thành phố Manville của bang New Jersey được nhìn thấy đang bốc cháy rừng rực, khi mà xung quanh tứ phía bị nước dâng cao bao phủ. Không một nhân viên cứu hỏa nào có thể tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy này.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng cũng đã tấn công hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York và sân bay Newark ở bang New Jersey khiến nhiều chuyến bay phải hủy cất cánh.

Chưa hết, hàng loạt trận lốc xoáy cũng đã xuất hiện trong đêm ngày 1/9 với 7 vụ ở New Jersey và Pennsylvania, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS). Thiệt hại về vật chất do lốc xoáy tạo ra ở một số khu vực dân sinh là vô cùng lớn.

Thị trưởng thành phố New York là ông Bill de Blasio đã miêu tả những gì đang diễn ra ở New York là "sự kiện thời tiết lịch sử".

Hôm 2/9, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thiệt hại lớn về người và của ở đông bắc nước Mỹ xảy ra sau 3 ngày, Ida, cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay xuất hiện ở vịnh Mexico, sau đó đổ bộ vào bang Louisiana hôn 29/8 và tàn phá khủng khiếp khu vực này.

Minh Thu (lược dịch)