Hơn 15 triệu liều vắc-xin Covid-19 bị vứt bỏ ở Mỹ kể từ tháng 3

NBC News dẫn dữ liệu của chính phủ cho hay, ước tính có khoảng 15,1 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã bị bỏ phí bởi nhiều lý do khác nhau tại Mỹ kể từ đầu tháng 3.

Theo kênh truyền hình này, 4 chuỗi cửa hàng thuốc ở Mỹ đã báo cáo có hơn 1 triệu liều vắc-xin bị vứt bỏ trong 6 tháng qua. Trong đó, chuỗi nhà thuốc Walgreens đã lãng phí khoảng 2,6 triệu liều vắc-xin.

Tuy nhiên, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp không phản ánh đầy đủ vì không có báo cáo về một số nhà cung cấp thuốc của tiểu bang và liên bang. Do đó, số lượng vắc-xin bị vứt bỏ thực tế có thể cao hơn nhiều.

Hơn 15 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã bị bỏ phí bởi các hiệu thuốc và chính quyền tiểu bang kể từ tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Lý do cho số lượng lớn vắc-xin bị vứt bỏ như vậy không được chỉ ra trong báo cáo của CDC. NBC News cho rằng vắc-xin đã không được sử dụng vì nhiều lý do khác nhau ví dụ như do các vết nứt trên lọ, lỗi khi lấy thuốc, trục trặc của thiết bị lưu trữ hoặc bị từ chối tiêm chủng.

Người phát ngôn CDC, Kristen Nordlund cho biết số vắc-xin bị lãng phí vẫn ở mức cực kỳ thấp so với số liều thực sự được đưa vào sử dụng.

“Điều đó cho thấy mối liên hệ hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ liên bang với các khu vực pháp lý và các nhà cung cấp vắc-xin để tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt, trong khi số vắc-xin bị lãng phí được hạn chế đến mức tối đa trên toàn thế giới”, bà Nordlund nói.

Được biết, các loại vắc-xin của các công ty đã bị vứt bỏ và số lượng bao nhiêu không được đưa ra trong các báo cáo.

Hiện tại 3 loại vắc-xin phòng Covid-19 được sử dụng ở Mỹ gồm Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Theo số liệu mới nhất từ ​​các cơ quan y tế Mỹ, có hơn 371 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã được sử dụng trong nước.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, Mỹ đã tăng cường hàng loạt biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin. Theo đó, nhân viên tại các doanh nghiệp, nhà hàng và người dân khi đến nhiều địa điểm công cộng phải xuất trình chứng nhận về tiêm chủng phòng Covid-19, hoặc giấy xét nghiệm âm tính. Động thái trên được xem là bước đi có tính chất quyết định để nước Mỹ giảm thiểu rủi ro trong đại dịch.

Đến nay, Mỹ mới có hơn 60% người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, chưa đạt 70% như chính quyền Tổng thống Joe Biden từng kỳ vọng thực hiện được vào tháng 7. Do đó, ông Biden tuyên bố, chính phủ - người sử dụng lao động lớn nhất của quốc gia, phải làm nhiều hơn nữa để tăng tỷ lệ tiêm chủng bởi số ca nhập viện do Covid-19 đang tăng trở lại, phần lớn là do sự lây lan của biến chủng Delta. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, sự lây lan mạnh mẽ của loại virus này thuộc trách nhiệm của những người không tiêm chủng.

Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tất cả nhân viên liên bang và các doanh nghiệp phải tiêm chủng cho nhân viên hoặc tuân theo các yêu cầu xét nghiệm thường xuyên.

Thanh Bình (lược dịch)