Hoạt động 'chưa từng có' của quân đội Trung Quốc ở Đài Loan

Quân đội Trung Quốc đã điều động các chiến đấu cơ tới eo biển Đài Loan ít nhất là 25 ngày trong tổng số 31 ngày của tháng 10. Với tần suất xuất hiện chưa từng có, giới phân tích quân sự nhận định quân đội Trung Quốc đang biến hoạt động tuần tra và tập trận ở eo biển Đài Loan thành sứ mệnh thường xuyên và quân đội Trung Quốc đang làm chủ tình hình khu vực.

Máy bay chống ngầm Y-8 của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Hôm 1/11, tờ Liberty Times đưa tin, quân đội Trung Quốc đã có hoạt động quân sự trong “vùng nhận diện phòng không” của Đài Loan ít nhất 25 ngày trong tháng 10, buộc lực lượng không quân Đài Loan phát cảnh báo qua radio để xua đuổi dàn chiến đấu cơ Trung Quốc hơn 84 lần.

Hoạt động nhiều chưa từng có của quân đội Trung Quốc ở eo biển Đài Loan trong tháng 10 cũng là kỷ lục nhiều nhất trong năm nay, theo Liberty Times.

Điều này đồng nghĩa với việc các máy bay Trung Quốc đã bay qua eo biển Đài Loan hơn 80% tổng số ngày trong tháng 10 bao gồm cả 8 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc và Trung thu.

Liberty Times nhấn mạnh thêm, hoạt động quân sự dày đặc của Trung Quốc sẽ không dừng lại trong tháng 10 mà còn tiếp tục trong thời gian tới bởi ngay trong sáng ngày 1/11, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiếp cận Đài Loan.

Ông Wei Dongxu, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nhận định động thái trên cho thấy các lực lượng quân sự Trung Quốc đang biến hoạt động tuần tra ở eo biển Đài Loan trở nên thường xuyên và bình thường. Thậm chí, theo ông Wei, quân đội Trung Quốc có thể nắm được mọi diễn biến bất thường của Đài Loan, cũng như các lực lượng quân sự nước ngoài ở Đài Loan.

Còn trong tuyên bố được Cơ quan Quốc phòng Đài Loan công bố hồi tháng 10, dàn chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc hoạt động gần đảo Đài Loan bao gồm các biến thể của Y-8 như máy bay chống ngầm Y-8, máy bay trinh sát Y-8 cùng máy bay tác chiến điện tử Y-8 và Y-9.

Theo giới chuyên gia, những sứ mệnh đặc biệt do máy bay Y-8 đảm nhận bởi máy bay này có thể giám sát mọi động thái di chuyển từ các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của quân đội Mỹ và Đài Loan, cũng như thu thập tín hiệu điện tử và thông tin tình báo. Đáng nói, máy bay Y-8 của Trung Quốc còn có chức năng phá sóng thiết bị điện tử của đối phương.



Hoạt động quân sự tăng cường của quân đội Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ có động thái bật đèn xanh bán cho Đài Loan loạt lô vũ khí có giá trị lớn. Hôm 22/10, Đại tá Tan Kefei, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là hành động vi phạm nghiêm trọng chính sách một Trung Quốc và 3 thông cáo chung của Mỹ - Trung, đồng thời can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và làm ảnh hưởng tới các lợi ích chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.

Theo chuyên gia Wei, khả năng quân đội Trung Quốc sẽ điều chỉnh hoạt động tùy thuộc vào diễn biến tình hình như thể hiện năng lực chống tiếp cận, chiếm ưu thế trên không đồng thời kiểm soát hoạt động trên biển quanh eo biển Đài Loan.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để sáp nhập Đài Loan vào đại lục nếu cần thiết. Bắc Kinh cũng khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù Washington và Đài Bắc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế và còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Minh Thu (lược dịch)