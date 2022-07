Bé gái 10 tuổi bị dâm ô phải sang bang khác để phá thai ở Mỹ

Nam đối tượng bị cảnh sát bắt vì tội cưỡng hiếp một bé gái 10 tuổi khiến nạn nhân phải di chuyển sang bang khác của Mỹ để phá thai.

Một người đàn ông sinh sống ở bang Ohio của Mỹ bị buộc tội cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi. Nạn nhân đã phải di chuyển sang bang Indiana để phá thai vào cuối tháng Sáu.

Tổng thống Joe Biden cũng đã nhắc tới vụ việc này để chỉ trích quyết định đảo ngược phán quyết Roe v Wade của Tòa án Tối cao Mỹ khi xóa bỏ cơ sở pháp lý bảo vệ quyền phá thai ở cấp liên bang. Từ đây, quyền phá thai sẽ được từng tiểu bang của Mỹ quyết định, trừ khi Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật khác.

Bé gái 10 tuổi ở Mỹ là nạn nhân bị dâm ô phải sang bang khác để được phá thai. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, đối tượng Gerson Fuentes (27 tuổi) bị bắt hôm 12/7 và xuất hiện ở tòa án quận Franklin thuộc bang Ohio để nghe cáo trạng vào ngày 13/7. Một nhà điều tra cho biết Fuentes đã thú nhận cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi ít nhất 2 lần. Cũng theo người này, nạn nhân đã đi phá thai ở bang Indiana vào ngày 30/6.

Trong khi đó, bang Ohio đã cho thi hành cấm phá thai sau 6 tuần chỉ sau vài tiếng đồng hồ Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v Wade liên quan tới quyền phá thai vào ngày 24/6.

Luật cấm phá thai mới được bang Ohio ban hành khiến nhiều người phản đối, bởi trong không ít trường hợp phụ nữ vẫn không hề hay biết mình mang thai dù thai nhi đã được hơn 6 tuần tuổi.

Vụ việc bé gái 10 tuổi vốn là nạn nhân của hành vi dâm ô phải sang bang Indiana để phá thai được công khai trước dư luận, sau khi tờ Indianapolis Star đưa tin.

Theo tờ Indianapolis Star, bé gái buộc phải di chuyển sang bang Indiana phá thai vì cô bé đã mang thai vượt quá 3 ngày so với quy định phá thai trước 6 tuần của bang Ohio. Lệnh cấm phá thai sau 6 tuần của bang Ohio cũng không miễn trừ cho các trường hợp là nạn nhân bị cưỡng hiếp hay loạn luân.

Trong khi đó, phá thai sau 6 tuần vẫn là hợp pháp ở bang Indiana. Bang Indiana do đảng Cộng hòa kiểm soát được cho sẽ cân nhắc đưa ra các quy định mới về luật phá thai vào cuối tháng này.

Tổng thống Biden cũng đã nhắc tới vụ việc đau lòng của bé gái 10 tuổi khi ông trả lời các phóng viên về quyền tiếp cận dịch vụ phá thai ở Mỹ.

“Hãy tưởng tượng đó chỉ là một bé gái mới 10 tuổi”, ông Bien nói trong sự tức giận ở Nhà Trắng vào tuần trước.

Hiện số tiền bão lãnh cho đối tượng Fuentes lên tới 2 triệu USD và dự kiến người này sẽ được đưa ra tòa án xét xử lần đầu tiên vào ngày 22/7.

Trên thực tế, 26 bang tại Mỹ đang cho thi hành các quy định phá thai hà khắc nhất, hoặc sắp thi hành trong những tuần và tháng tới, sau khi Tòa án Tối cao thay đổi luật phá thai.

Cho tới ngày 24/6 trước thời điểm Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết gây tranh cãi, Mỹ vẫn là một trong 56 quốc gia cho phép phá thai theo yêu cầu của phụ nữ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Động thái của của Tòa án Tối cao Mỹ đi ngược với xu thế toàn cầu về việc mở rộng hơn khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ bước chân vào danh sách ít các nước trên thế giới đang hạn chế quyền phá thai trong những năm gần đây.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở Mỹ và khắp các thành phố châu Âu. Bởi thủ thuật phá thai trở nên thông dụng ở các nước phương Tây, và chỉ có rất ít quốc gia thuộc nhóm các nước phát triển cấm hoặc hạn chế khắt khe quyền phá thai.

Theo WHO, ở những quốc gia mà phá thai bị hạn chế hoặc bị cấm, nhiều bằng chứng cho thấy số lượng người làm thủ thuật này không hề giảm, mà thay vào đó phụ nữ lại phải phá thai chui gây mất an toàn.

Mối nguy hiểm này được xem là hiếm gặp ở thế giới phương Tây, nhưng một khi Tòa án Tối cao Mỹ quyết định đảo ngược phán quyết Roe v Wade, chuyện phá thai chui có thể trở nên phổ biến ở cường quốc kinh tế số 1 thế giới.

Cũng theo WHO, gần 1/2 tổng số ca phá thai trên thế giới là không an toàn, và 97% ca phá thai không an toàn xảy ra ở các nước đang phát triển.

Những nước cấm phá thai phạt người vi phạm như thế nào? Trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết cấm phá thai gây tranh cãi, một số quốc gia trên thế giới còn áp dụng hình phạt tù với người vi phạm.

