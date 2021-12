Hàng trăm 'ông già Noel' say xỉn đổ xuống phố ở Mỹ để tham dự lễ hội SantaCon, bất chấp biến chủng Omicron đang lây lan nhanh.

Hàng trăm người mặc trang phục ông già Noel đổ xuống đường ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 11/12 để tham gia lễ hội SantaCon. Lễ hội thường niên “ông già Noel” say xỉn được tổ chức tại nhiều bang ở Mỹ.

Song sự kiện này buộc phải hủy bỏ vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tới năm nay, sự kiện được nối lại, bất chấp biến chủng Omicron đang lây lan nhanh và đã xuất hiện ở 25 bang của nước Mỹ bao gồm New York.

Những người tham gia hóa trang và khoác lên mình bộ đồ ông già Noel với hai gam màu đỏ và trắng đặc trưng. Họ sẽ kéo nhau đi từ quán bar này sang quán bar khác suốt cả ngày và thực hiện phương châm "không say không về".

Trước đây, lễ hội SantaCon từng bị phản đối vì các ông và bà già Noel do có hơi men nên nổi loạn và gây mất trật tự công cộng, xả rác nơi công cộng và thậm chí là nằm vạ vật bên đường phố gây mất cảnh quan đô thị.

Sau đó, chính quyền các bang đã tái định hướng mục đích tổ chức sự kiện, khi xem đây là sự kiện quyên góp từ thiện nhờ số tiền bán vé thu được. Sự kiện còn là nơi để người dân có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vào dịp cuối năm và chào đón Năm mới.

Tuy nhiên, lễ hội SantaCon tập trung đông người và hầu hết không đeo khẩu trang làm dấy lên mối quan ngại về khả năng dịch Covid-19 lây lan, nhất là thời điểm hiện tại Omicron, biến chủng được nhận định có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều lần so với Delta, đã xuất hiện. Theo đó, ít nhất 43 người ở Mỹ được xác định nhiễm Omicron bao gồm 20 trường hợp ở bang New York với 13 ca ở thành phố tính tới ngày 10/12. Bang New York cũng báo cáo có hơn 11.000 ca mới mắc Covid-19 trong ngày 9/12 và thêm 80 trường hợp tử vong.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ biến chủng Omicron lây lan nhanh trong thành phố và khẳng định trong thời gian tới số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh "dường như là điều khó tránh khỏi".

Thành phố New York ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên vào cuối tháng 11, sau khi một người đàn ông ở bang Minnesota tới thành phố để tham dự hội thảo vào ngày 22/11. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ phát triệu chứng nhẹ và đã hồi phục.

Dù Omicron đang trở thành đề tài nóng, nhưng Delta vẫn đang là biến chủng thống trị các ca mắc Covid-19 trên toàn nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Theo đó, Delta đã khiến số ca mới mắc Covid-19 theo ngày tại Mỹ tăng 30% và số người tử vong tăng 20% trong vòng 2 tuần qua.

Thị trưởng Blasio tuyên bố thành phố New York sẽ duy trì quy định miễn đeo khẩu trang trong các sự kiện chào đón Năm mới.

Dù cảnh sát thành phố New York cho biết tình trạng hỗn loạn không xảy ra ở lễ hội SantaCon, nhưng một số vụ ẩu đả do say xỉn và tranh chấp mua vé vào các quán bar cũng đã được ghi nhận.

Minh Thu (lược dịch)