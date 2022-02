Giới siêu giàu Mỹ đầu tư hàng chục tỉ USD vào bất động sản xa xỉ

Bloomberg đưa tin, giới siêu giàu Mỹ đã chi số tiền kỷ lục cho bất động sản hạng sang vào năm 2021. Theo đó, tổng cộng những người mua giàu có đã đầu tư hơn 40 tỉ USD vào nhà ở.

Theo một báo cáo của công ty bất động sản Compass Inc, số lượng giao dịch mua bán bất động sản từ 10 triệu USD trở lên đã vượt 2,3 nghìn - nhiều hơn 112% so với năm 2020. Chỉ riêng ở New York, 5 dinh thự đã được mua với tổng số tiền 101 triệu USD, chưa kể các giao dịch mua bán bất động sản ở khu Hamptons thượng lưu. Hầu hết các ngôi nhà được mua ở Los Angeles, tiếp đến là Manhattan và Palm Beach.

Ngoài ra, thành phố Austin của Texas và vùng ngoại ô Long Island của New York vượt trội so với phần còn lại về tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hạng sang - trong mỗi khu vực, số lượng giao dịch tăng 400%.

Trong thời đại dịch, những người giàu đang ngày càng giàu thêm, vì thế họ đang không ngừng đổ hàng tỉ USD vào những ngôi nhà siêu sang. (Ảnh: Pixabay)

Các chuyên gia dự đoán sự gia tăng nhu cầu đối với bất động sản đắt tiền ở Texas vào năm 2022, đặc biệt là đối với các trại chăn nuôi và nhà ở ven biển. Vào năm 2021, tổng giá trị của những ngôi nhà được bán ở Austin là 190 triệu USD và ở Dallas là 115 triệu USD.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán bùng nổ và lãi suất thấp trong 2 năm qua đã cho phép giới siêu giàu gia tăng tài sản. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụp đổ, các nhà đầu tư bắt đầu thể hiện sự quan tâm lớn đối với bất động sản hạng sang.

Bất chấp việc chính sách tiền tệ của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) có khả năng thắt chặt và thị trường biến động, số lượng giao dịch mua bán vẫn không giảm.

Carl Gambino, tác giả của báo cáo cho biết: “Nhiều người coi bất động sản đắt tiền là một tài sản an toàn và sinh lời có thể đảm bảo chống lại lạm phát”.

Năm 2021, thị trường bất động sản hạng sang ở Hawaii cũng tăng trưởng cao kỷ lục. Trong 3 quý đầu năm 2021, doanh số bán nhà từ 3 triệu USD trở lên tăng 235% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng giao dịch đạt kỷ lục 3,7 tỉ USD.

