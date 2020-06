Người Mỹ đang trì hoãn giấc mơ có một ngôi nhà và xây dựng cuộc sống gia đình do những khó khăn liên quan tới tài chính.

Theo Sputnik, một nghiên cứu đã được tổ chức phi lợi nhuận Life Happens hỗ trợ tài chính và do One Poll thực hiện trên 2.000 người Mỹ.

Kết quả cho thấy, đa phần người tham gia trả lời câu hỏi cho biết họ đang trì hoãn những việc mà thông thường một người trưởng thành trải qua gồm kết hôn, xây dựng cuộc sống gia đình và tiết kiệm tiền khi về hưu.

Giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” ngày càng xa vời với người Mỹ vì vấn đề tài chính. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 61% người tham gia cuộc điều tra cho biết những kế hoạch như trên giờ không còn quan trọng với họ bởi nguyên nhân chính là tiền bạc. Trong đó, kế hoạch bị trì hoãn nhiều nhất chính là tiết tiền kiệm khi về hưu sau đó tới kết hôn, có con, mua nhà và hẹn hò.

Gần 50% người tham gia phỏng vấn thừa nhận những mối ưu tiên cá nhân đã bị thay đổi do “thiếu tự tin cá nhân” xuất phát từ những lo ngại về tình hình hiện tại như khoản tài chính cá nhân cho tới mối lo sợ không đủ khả năng kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, 47% người trưởng thành tham gia cuộc điều tra cho hay các khoản nợ từ thời sinh viên cũng là nguyên nhân khiến họ phải trì hoãn những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Hơn 33% nói họ từng chứng kiến một người bạn phải trì hoãn theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc đời và điều này ảnh hưởng tới quyết định của họ về việc tạm dừng chưa có con hoặc mua nhà.

Nghiên cứu của Life Happens cũng chỉ ra rằng, dường như chuyện kết hôn, mua nhà và có con cũng đang bị người trưởng thành Mỹ tạm hoãn do những khó khăn tài chính liên quan tới dịch Covid-19. Các nhà nghiên cứu nhận định, những vấn đề bất ngờ như dịch bệnh cũng là lý do chính khiến người Mỹ thay đổi quan niệm về việc thực hiện những mục tiêu ưu tiên trong cuộc đời.

Cũng theo các nhà nghiên cứu của Life Happens, những người quyết định chờ đợi một thời gian lâu hơn để đạt được các mục tiêu truyền thống trong cuộc đời cảm thấy thoải mái với lựa chọn cá nhân ít nhất là về chuyện tài chính. Theo đó, 74% người trưởng thành thừa nhận, họ cảm thấy tài chính ổn định hơn khi trì hoãn thực hiện những mục tiêu kể trên.

Minh Thu (lược dịch)