Hôm 23/4, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge cùng Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis cùng người dân trên khắp nước Anh đã đứng trước cửa nhà và vỗ tay trong vòng một phút. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch có tên "Clap for Carers" để cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Gia đình Hoàng tử Anh cùng mặc tông xanh, vỗ tay hưởng ứng chiến dịch cảm ơn bác sĩ chống dịch Covid-19. (Ảnh: Daily Mail)

Đoạn video được phát sóng trong chương trình The Big Night In của BBC One với mục đích gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các nhân viên y tế và những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong trang phục tông màu xanh, lần đầu tiên gia đình 5 thành viên của Hoàng tử William và Công nương Kate cùng nhau xuất hiện và chung tay hành động vì cộng đồng.

Trước đó, ba người con của Công nương Kate cũng xuất hiện trong một đoạn video đứng trước vườn nhà để tham gia chiến dịch "Clap for Carers".

Chiến dịch "Clap for Carers" được tiến hành lần đầu tiên từ ngày 26/3 và sau đó được thực hiện mỗi tuần để thể hiện sự đoàn kết của người dân Anh cũng như tri ân đội ngũ y tế đã hết mình cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tính tới ngày 24/4, nước Anh ghi nhận 139.246 ca mắc Covid-19 và 18.791 trường hợp tử vong.

Video: Gia đình Hoàng tử Anh cùng mặc tông xanh, vỗ tay cảm ơn bác sĩ chống dịch

Minh Thu (lược dịch)