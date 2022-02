Giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Kịch bản giá dầu ở mức 100 USD/thùng có thể lần đầu tiên trở thành hiện thực sau nhiều năm.

Mới đây, Giám đốc điều hành tại BCS World of Investments Vitaly Gromadin, cho biết về điều gì đẩy giá hàng hóa lên và điều gì có thể làm chậm đà tăng.

Vào đầu năm 2022, một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất là giá dầu tăng. Vào giữa tháng 2, dầu Brent đạt 95 USD/thùng, tăng 20% ​​kể từ đầu năm và gần 50% trong 12 tháng. Kịch bản “giá dầu ở mức 100 USD/thùng” lần đầu tiên trở thành hiện thực kể từ năm 2014. Liệu chúng ta có thực sự nhìn thấy những giá trị như vậy, điều gì quyết định sự gia tăng hơn nữa và các nhà đầu tư có thể làm gì với điều này?

Giá dầu thế giới tăng khoảng 3% trong phiên 21/2 trước sự bất ổn giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine, làm tăng thêm những lo ngại về nguồn cung vốn đã giúp giữ giá dầu gần mức 100 USD/thùng. (Ảnh: RIA)

Trước tiên, hãy cùng xem những lý do chính khiến giá dầu tăng “phi mã” như vậy. Xu hướng này có thể được gọi là tự nhiên trong bối cảnh thị trường thế giới khan hiếm - động lực tăng trưởng nguồn cung dầu tiếp tục tụt hậu so với tổng nhu cầu. Sự phát triển của hoạt động công nghiệp trên thế giới, sự phục hồi của giao thông hàng không vẫn tiếp tục bất chấp sự lây lan của chủng Omicron.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng, sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) bị giảm mạnh so với hạn ngạch. Trong bài phát biểu gần đây, người đứng đầu IEA, Fatih Birol, đã đưa ra con số 1 triệu thùng mỗi ngày và kêu gọi OPEC+ thu hẹp khoảng cách này.

Trong khi, OPEC+ tiếp tục giữ lập trường bảo thủ liên quan đến việc tăng tỷ lệ sản xuất - vào tháng 2 liên minh đã nâng tổng hạn ngạch lên 400.000 thùng/ngày theo đúng kế hoạch. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khả năng của OPEC+ không có nghĩa là không có giới hạn - một số quốc gia tham gia liên minh (Venezuela, Iraq, Nigeria,...) không thể tăng sản lượng đến mức cho phép.

Không nghi ngờ gì nữa, giá “vàng đen” đã “hâm nóng” cuộc khủng hoảng năng lượng bùng phát vào năm ngoái ở châu Âu và châu Á, do đó giá khí đốt và than đá tăng mạnh. Nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm dầu mỏ như một sự thay thế hợp lý hơn; các nhà máy điện chạy bằng dầu đốt và diesel đã bị hủy hoại ở một số nước châu Âu. Nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi việc tiêu thụ nhiên liệu diesel trong mùa sưởi ấm để tạo ra điện do giá khí đốt và năng lượng khác quá cao.

Vấn đề địa chính trị trong dầu mỏ

Tất nhiên, điều đáng xem xét là sự tăng trưởng giá trị địa chính trị trong dầu mỏ với bối cảnh mối quan hệ của Nga với các nước phương Tây đang phức tạp, cũng như sự bất ổn thường trực ở Trung Đông.

Các nhà phân tích cho biết, nguồn cung cho thị trường vẫn thắt chặt và bất kỳ sự bổ sung nào cũng sẽ giúp ích. (Ảnh: RIA)

Thị trường dầu mỏ từ trước đến nay rất nhạy cảm với những biến động địa chính trị: Trung Đông là khu vực sản xuất trọng điểm và mọi biến động luôn không ngừng nghỉ tại đây. Hiện nay dầu rất nhạy cảm với rủi ro gián đoạn nguồn cung, do đó nó rất “dị ứng” với nền tảng địa chính trị. Tồn kho ở các nước phát triển đã quay trở lại mức trước đại dịch, khiến thị trường dễ bị tổn thương hơn do cung vượt cầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mức giá 100 USD/thùng sẽ bị vượt qua trong trường hợp căng thẳng địa chính trị ngày càng trầm trọng hơn và thậm chí có thể xảy ra xung đột quân sự. Trong bối cảnh đó, Mỹ đang tích cực cố gắng tìm nguồn cung cấp thay thế trong trường hợp khối lượng xuất khẩu từ Nga bị gián đoạn.

Hơn nữa, thị trường cũng đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận hạt nhân mới. Theo các báo cáo gần đây, các bên đã gần đạt được thỏa thuận. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra thành công, các hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Iran có thể được dỡ bỏ, điều này sẽ đưa trở lại thị trường thế giới 1-1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ đất nước Hồi giáo này trong vòng vài tháng. Điều này sẽ đưa cán cân thị trường tiến gần đến trạng thái thặng dư và sẽ góp phần làm hạ nhiệt giá bán.

Do đó, tính đến tất cả các yếu tố, theo giới chuyên gia mức 80-85 USD/thùng có vẻ hợp lý hơn đối với dầu Brent vào năm 2022. Mức này không bao gồm phí “bảo hiểm địa chính trị”, nhưng được chứng minh là do nhu cầu tăng trở lại sau đại dịch.

Thanh Bình (lược dịch)