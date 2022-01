'Dựng tóc gáy' nhìn cảnh người phụ nữ bị đẩy xuống đường ray ngay trước mũi tàu hỏa

Người phụ nữ bị đẩy ngã xuống đường ray thoát chết trong gang tấc ngay trước mũi đoàn tàu hỏa.

Khi đang đứng chờ trên sàn nhà ga, một người phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông phía sau đẩy xuống đường ray, trong khi đoàn tàu sắp lao tới nơi. Nhờ phản ứng nhanh và kịp thời của người lái tàu, nạn nhân đã thoát chết trong gang tấc. Toàn bộ hình ảnh sự việc được camera an ninh của nhà ga ghi lại. Thủ phạm đẩy người phụ nữ xuống đường ray cũng đã bị bắt giữ sau khi gây án.

Sự việc xảy ra ở nhà ga Rogier tại thành phố Brussels của Bỉ vào tối ngày 14/1. Trong video, một người đàn ông đứng sau người phụ nữ dần dần tiếp cận nạn nhân. Khi nhìn thấy đoàn tàu hỏa sắp lao tới gần, người này dùng hai tay đẩy mạnh người phụ nữ xuống đường ray tàu hỏa. Nạn nhân bị đẩy nằm úp mặt xuống đường ray và không có phản ứng động đậy sau cú ngã. Lúc này, tài xế điều khiển tàu hỏa đã kịp thời phanh lại, và mũi tàu chỉ cách chỗ nạn nhân nằm một khoảng cách ngắn.

Đối tượng đẩy ngã người phụ nữ nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường. Những hành khách đứng trên sàn nhà ga đã nhảy xuống đường ray để đưa người phụ nữ gặp nạn lên trên.

“Người lái tàu đã phản ứng cực tốt, nhưng đó sẽ là cú sốc rất lớn đối với nạn nhân”, phát ngôn viên công ty đường sắt Brussels STIB nói với Brussels Times.

Văn phòng công tố Brussels thông báo người đàn ông đẩy nạn nhân xuống đường ray tàu hỏa đã bị bắt sau vài phút người này có mặt tại một nhà ga khác trong thành phố. Người đàn ông bị cáo buộc tội cố ý giết người.

Đáng nói, tại thành phố New York của Mỹ, một người phụ nữ gốc Á (40 tuổi) cũng đã bị đẩy xuống đường ray ở nhà ga tàu điện ngầm tại Quảng trường Thời đại vào sáng ngày 15/1. Nạn nhân đã không may qua đời do tàu hỏa không kịp phanh. Thủ phạm là người có tiền án và được cảnh sát mô tả là bị “rối loạn cảm xúc”. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, thủ phạm và nạn nhân không hề quen biết nhau. Sau khi gây án, chính thủ phạm đã ra đầu thú trước cảnh sát.

Minh Thu (lược dịch)