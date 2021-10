Du khách ngồi la liệt trong nhà vệ sinh công cộng để chờ ngắm bình minh trên núi

Nhiệt độ ban đêm xuống thấp khiến nhiều du khách Trung Quốc phải vào trong nhà vệ sinh công cộng trú rét để chờ đón bình minh.

Đoạn video được quay tại thành phố Thái An thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc vào ngày 3/10 cho thấy, hàng chục du khách bao gồm cả trẻ em đang ngồi dựa lưng vào các bức tường trong khu nhà vệ sinh công cộng trên núi Thái Sơn vào ban đêm.

browser not support iframe.

Để được tận mắt chứng kiến hình ảnh bình minh vào sáng sớm hôm sau, những du khách này không còn cách nào khác là tạm trú trong nhà vệ sinh trên núi. Trước đó, rất đông người dân đã trèo lên đỉnh núi Thái Sơn để chờ ngắm bình minh.

Vào sáng sớm hôm sau, một đoạn video khác ghi lại được cảnh từng tốp người leo xuống chân núi Thái Sơn trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc và giá rét.

Trước đó, vào ngày 2/10, hàng trăm du khách Trung Quốc đã bị mắc kẹt trong vòng 2 tiếng đồng hồ để chờ tới lượt ngồi cáp treo xuống núi. Sự việc xảy ra trên đỉnh núi Tai Bạch thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc.

Trong đoạn video được công bố, hàng trăm người xếp hàng dài đứng dồn ứ tại lối dẫn vào khu nhà chờ cáp treo để xuống núi. Nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, kèm theo gió lớn và sương mù dày đặc.

browser not support iframe.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, đơn vị vận hành cáp treo buộc phải cho hệ thống giảm tốc độ di chuyển để đảm bảo an toàn cho hành khách. Do đó, tốc độ đưa du khách xuống núi bị ảnh hưởng lớn. Không còn lựa chọn nào khác, hàng trăm du khách đành phải xếp hàng để chờ tới lượt trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Đơn vị giám sát khu danh thắng núi Tai Bạch cho hay, họ đã cung cấp trà nóng và áo khoác cho các du khách bị mắc kẹt và sau đó đưa họ xuống núi an toàn.

Riêng trong ngày 2/10, địa điểm thăm quan này đã đón tiếp hơn 8.000 du khách gây ra cảnh quá tải. Để đảm bảo an toàn, đơn vị quản lý đã cho dừng bán vé vào lúc 12h trưa cùng ngày.

Trong giai đoạn nghỉ lễ mừng Quốc khánh 1/10, nhiều địa điểm du lịch và thăm quan khác trên lãnh thổ Trung Quốc cũng chứng kiến tình cảnh quá tải tương tự.

Khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập chắn ngang đường, đè nát 3 ô tô Tòa khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập nằm chắn ngang tuyến đường đông xe và người qua lại ở Đài Loan.

Minh Thu (lược dịch)