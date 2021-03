DPR triển khai nhiều xe tăng sẵn sàng ‘nghênh chiến’ Ukraine?

Cụ thể, trong các cuộc tấn công liên tục của Lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng, các nguồn tin cho rằng các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bắt đầu triển khai hàng chục xe tăng T-64 và T-72 trên lãnh thổ của khu định cư Gorlovka.

Cũng theo nguồn tin này, các khu vực đang được củng cố phòng thủ chắc chắn theo hướng này, điều này cho thấy Donetsk đã biết về việc sắp bắt đầu hoạt động quân sự quy lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong đoạn video cho thấy, một đoàn xe tăng T-64 và T-72 đang đi dọc theo một trong những đường cao tốc chạy qua Gorlovka. Theo các nguồn tin, ở khu vực trung tâm thành phố và ngoại ô có hàng chục xe tăng và hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS) được triển khai để đẩy lùi các cuộc tấn công lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Được biết, Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tích cực tấn công lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, tuy nhiên, DPR và LPR có nhiều xe tăng, hệ thống tên lửa phòng không và MLRS hơn nhiều so với lực lượng Ukraine triển khai ở Donbass.

Trước đó, trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại khu vực Donbass ở miền đông Ukraine cho biết, DPR tin rằng Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn ở Donbass.

Theo JCCC, kế hoạch của Kiev được chứng minh bằng việc triển khai các thiết bị quân sự trên lãnh thổ Donbass do Ukraine kiểm soát. Đặc biệt, 170 đơn vị thiết bị tấn công và vũ khí đã được phát hiện tại các ga đường sắt do Lực lượng an ninh Ukraine kiểm soát trong hai tuần qua.

Ngoài ra, có ghi nhận rằng Lực lượng an ninh Ukraine đã cải thiện các công sự hiện có, điều này “là vi phạm các biện pháp tăng cường lệnh ngừng bắn”.

Hôm 18/3, Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Aleksandr Lukashevich cho hay, tình hình trên đường dây liên lạc ở Donbass đang xấu đi do cường độ các cuộc đọ súng ngày càng gia tăng.

Hôm 17/3, Bộ phận Dân quân Nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã thông báo về tình hình trên đường dây liên lạc trở nên trầm trọng hơn.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng bày tỏ lo ngại về mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trên đường dây liên lạc ở Donbass.

Xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra sau cuộc đảo chính ở Kiev hồi năm 2013-2014. Các bên đã rất khó khăn mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh, mới nhất là thỏa thuận ngày 27/7/2020.

JCCC là nhóm đặc biệt giúp kiểm soát việc thi hành Thỏa thuận Minsk về vấn đề ở miền đông Ukraine, là sáng kiến chung của Nga và Ukraine. Trung tâm này đã hoạt động từ cuối tháng 9/2014, đặt trụ sở tại khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Thanh Bình (lược dịch)