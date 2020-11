Đồng USD dự kiến giảm 20% vào năm 2021

Theo đó, các chuyên gia gọi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng tiền Mỹ. Do tỷ giá thấp, các nhà đầu tư sẽ buộc phải để lại tài sản của Mỹ cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đồng USD dự kiến giảm 20% sau khi phân phối vắc-xin Covid-19. (Ảnh: RIA)

Bloomberg ghi nhận chỉ số USD giảm so với các đồng tiền chính trên thế giới so với mức đỉnh của tháng Ba. Đồng thời, các nhà phân tích chú ý đến sự giảm giá của đồng yên Nhật và trái phiếu kho bạc.

Theo các nhà phân tích của Citigroup, ngày nay đồng USD có thể lặp lại con đường mà nó đã đi từ đầu đến giữa những năm 2000. Do vào năm 2001 với việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng USD đã giảm trong vài năm, điều này đã thúc đẩy làn sóng toàn cầu hóa và gia tăng khối lượng thương mại thế giới, khiến nền kinh tế Mỹ đóng cửa bị tụt hậu.

Trong khi đó, mới đây tin tức về việc thử nghiệm vắc-xin thành công đang gây ra những biến động trên thị trường ngoại hối Nga. Vào ngày 9/11, khi Pfizer và BioNTech thông báo rằng vắc-xin của họ có hiệu quả 90%, đồng USD đã giảm 1,45% so với đồng ruble. Và vào ngày 16/11, ngày công bố kết quả thử nghiệm vắc-xin của Moderna, đồng USD giảm 1,3% so với đồng ruble xuống 76,4 ruble/ USD.

Đồng USD có thể giảm 36% so với đồng Euro

Reuters đưa tin, chuyên gia Ulf Lindahl, Giám đốc mảng đầu tư của AG Bisset Associates, một công ty quản lý rủi ro ngoại hối, nhận định rằng, đồng USD sẽ giảm hơn một phần ba (36%) so với đồng Euro trong năm tới.

Đồng tiền của Mỹ đã giảm khoảng 11% so với mức đỉnh của nó vào năm 2020 so với giỏ tiền tệ chính. Lãi suất quỹ phòng hộ so với đồng USD đạt mức cao nhất trong một thập kỷ, với hơn một phần ba quỹ nói rằng, trong nửa năm nay, giá bán khống bằng đồng USD là lựa chọn phổ biến nhất trong số các khách hàng của họ.

Vào tháng 1, tỷ giá USD là 1,12 trên một Euro, vào tháng 9 đã tăng lên 1,18. Trong những tuần gần đây, sự sụt giảm đã bị đình trệ, và giới chuyên gia cho rằng, đây là “một cơ hội tốt để nhảy ra khỏi đồng USD” và dự đoán đồng tiền của Mỹ có thể mất vị thế là tiền tệ chính của thế giới.

Một số chuyên gia cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục mất giá trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ sụp đổ, lãi suất đặc biệt thấp và lo ngại lạm phát thâm hụt ngân sách.

Cụ thể, các nhà phân tích tại Goldman Sachs dự đoán vào năm 2023, một Euro sẽ bằng 1,3 USD. Tuy nhiên, một ngân hàng đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Canada là TD Securities cho biết, đồng USD được định giá cao hơn khoảng 10% so với các đồng tiền chính khác.

Ngược lại, các nhà đầu tư khác tin rằng tin tức về việc nền kinh tế Mỹ tốt lên sẽ là tín hiệu tốt để nâng giá đồng USD. Các chuyên gia của BlackRock nhận định sự phụ thuộc của thế giới vào đồng USD sẽ giúp ngăn chặn sự sụp đổ loại ngoại tệ này.

'Đặt lên bàn cân' chính sách kinh tế của Donald Trump và Joe Biden Washington Examiner nhận định ông Joe Biden và Donald Trump có các chương trình nghị sự kinh tế rất khác nhau, và kết quả bầu cử sẽ quyết định tương lai của nền kinh tế Mỹ.

Thanh Bình (lược dịch)