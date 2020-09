Động thái mới từ xưởng đóng tàu ngầm lớn nhất của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un

Theo thông tin được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ công bố trên trang web Beyond Parallel sau khi phân tích bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 4/6, dấu hiệu đầu tiên cho thấy quá trình Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) là sự hiện diện của các tàu ở xưởng đóng tàu Sinpo nằm ở bờ biển phía đông nước này.

Một dấu hiệu khác là sự xuất hiện của 2 tàu ngầm lớp Rome đang neo đậu trong vịnh của căn cứ tàu ngầm thuộc đảo Mayang, ngoài bờ biển Sinpo.

“Những công tác chuẩn bị cho vụ phóng có thể cho thấy, nhiều khả năng đây là ‘bất ngờ tháng 10’ của Triều Tiên, trùng hợp với những dữ liệu của Beyond Parallel về cái gọi là những hành động gia tăng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ”, Yonhap dẫn nhận định của CSIS.

Tiến hành một vụ thử nghiệm SLBM được xem là một trong những hành động mà Triều Tiên có thể tiến hành bên cạnh việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục (ICBM). Một số chuyên gia cảnh báo, Bình Nhưỡng có thể thực hiện những hành động như trên và xem đây là điều “bất ngờ tháng 10” ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Trước đó, hôm 2/9, ông Rob Soofer, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách phòng thủ tên lửa và hạt nhân cho hay Triều Tiên tiếp tục tăng cường năng lực cho lực lượng tên lửa tầm xa bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới.

Nhận định của ông Soofer được đưa ra sau vài tháng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên có thể sẽ cho ra mắt một ICBM mới hoặc SLBM trong lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động vào ngày 10/10.

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn tạm dừng tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân kể từ cuối năm 2017, cách vài tháng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, theo phân tích từ hình ảnh vệ tinh của 38 North, số lượng lớn binh sĩ và phương tiện quân sự của Triều Tiên được xếp theo đội hình ở trường huấn luyện diễu binh Mirim, nằm ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 31/8.

“Triều Tiên từ lâu đã mong muốn tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn vào ngày 10/10 nhằm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động. Bức ảnh vệ tinh là bằng chứng đầu tiên cho thấy, quá trình chuẩn bị đang được tiến hành”, Reuters dẫn phân tích của 38 North.

Ngày 10/10 năm nay được cho là ngày lễ lớn trong năm của Triều Tiên, nhưng quá trình chuẩn bị cho sự kiện lại dường như diễn ra muộn hơn so với những năm trước. Nguyên nhân có thể do Triều Tiên vẫn đang thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hoặc do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan thời gian gần đây.

Các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân Mỹ - Triều bị đình trệ kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un không đạt được bất cứ thỏa thuận nào trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai hồi tháng 2/2019.

Minh Thu (lược dịch)