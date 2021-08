Dinh thự khổng lồ liên quan đến thảm họa Titanic biến thành đống đổ nát

Mới đây, New York Post đã cho thấy tình trạng của tòa nhà vào năm 2021, hơn 100 năm sau khi xây dựng.

Theo đó, đại sảnh của Lynnewood Hall với diện tích hơn 6 nghìn m2 được xây dựng vào năm 1900 bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Mỹ Horace Trumbauer. Tòa nhà tân cổ điển thuộc sở hữu của Peter Widener, người đã đầu tư 20% tổng số tiền vào việc chế tạo tàu Titanic.

Dinh thự khổng lồ Lynnewood Hall dần chìm vào quên lãng. (Ảnh: Abandoned Southeast)

Ông Widener đã không đi trên con tàu xấu số vào năm 1912 vì tuổi của ông, khi đó ông đã 78 tuổi. Giống như những sự kiện được lặp đi lặp lại liên quan đến dinh thự này, trước đó, vợ của Widener, Hannah Josephine, đã qua đời trên du thuyền của gia đình ở ngoài khơi bờ biển Maine vào năm 1896. Trong thảm họa Titanic chỉ có con dâu của ông sống sót, còn con trai và cháu trai của ông đã mất mạnh trên biển.

Dinh thự sau đó rơi vào tay người con trai duy nhất còn sống của Peter, Joseph, người đã tiếp tục quản lý một trong những bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân quan trọng nhất của các kiệt tác Châu Âu Thời đại vàng son trên thế giới tại Lynnewood.

Trị giá của dinh thự vào đầu thế kỷ 20 là 8 triệu USD, nhưng vào năm 2021 nếu tính đến lạm phát tòa nhà ước tính khoảng 256 triệu USD. Tuy nhiên, dinh thự này sẽ không còn lại dấu vết của sự xa hoa trước đây. Tòa nhà trở thành một đống đổ nát bỏ hoang khi nó được truyền từ chủ nhân này sang chủ nhân khác. Từ năm 1996, dinh thự thuộc Nhà thờ Hàn Quốc đầu tiên ở New York (First Korean Church of New York), nhưng không được sử dụng và bỏ hoang.

Lynnewood Hall có phòng khiêu vũ cho 1 nghìn người, 55 phòng ngủ, 20 phòng tắm, sảnh lớn với cầu thang lớn, hồ bơi trong nhà và phòng trưng bày nghệ thuật. Trong thời kỳ hoàng kim, có tới 37 nhân viên giám sát hoạt động ở Lynnewood Hall, 60 công nhân chăm sóc những khu vườn xa hoa tại đây.

Các chuyên gia bất động sản nhấn mạnh, Lynnewood Hall trước đây được coi là một trong những cung điện quan trọng nhất nước Mỹ. Theo một số báo cáo, người của hoàng gia Tây Ban Nha, Thái tử Thụy Điển và Nữ công tước Maria của Nga đã từng đến đây.

Theo ông David Rowland, Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Old York (Mỹ), Lynnewood Hall vẫn còn trong tình trạng tương đối tốt, nhưng cần tới 40 triệu USD để khôi phục lại như trước đây. Lynnewood Hall được rao bán với giá 11 triệu USD vào tháng 7/2019.

Một số hình ảnh hiện tại ở Lynnewood Hall:



Vụ đắm tàu RMS Titanic là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Ngày 10/4/1912, tàu rời cảng Southampton, Anh, hướng đến thành phố New York, Mỹ. Titanic chở 2.224 hành khách và thủy thủ nhưng chỉ mang theo 20 thuyền cứu hộ đủ chỗ cho 1.178 người.



Theo thiết kế, Titanic phải mang theo 32 thuyền nhưng chủ của nó, công ty White Star Line, cho rằng việc mang nhiều thuyền sẽ làm mất mỹ quan và RMS Titanic “tàu không thể đắm”. Vào lúc 23h40 ngày 14/4, Titanic va phải băng trôi trên Đại Tây Dương, cách đảo Newfoundland, Canada, khoảng 600 km về phía nam. Đến 2h20 ngày 15/4, tàu chìm, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.

Những điều ấn tượng về nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam Bà Kamala Harris mới đây đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu gốc Á và gốc Phi đầu tiên làm Phó Tổng thống Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Thanh Bình (lược dịch)