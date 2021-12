Trái tim hàng triệu người thổn thức trước điệu nhảy Giáng sinh của cô bé mắc bệnh Down

Hình ảnh cô bé mắc bệnh Down nhảy múa vui vẻ trên nền nhạc Giáng sinh trước sự cổ vũ của nhiều người đã làm lay động trái tim của hàng triệu người xem.

Hình ảnh cô bé Lyla Rock (2 tuổi) mắc hội chứng Down nhảy múa vui vẻ trên vỉa hè cùng đoàn hát rong đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội và làm lay động trái tim của hàng triệu người xem trên khắp thế giới.

Cô Charlotte (36 tuổi), mẹ của bé Lyla chính là người đã ghi lại khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ của con gái trên con đường ở thị trấn Solihull, phía đông nam thành phố Birmingham thuộc hạt West Midlands của Anh vào ngày 10/12. Sau đó, người mẹ đã cho đăng tải đoạn video trên trang Facebook cá nhân. Điều bất ngờ là chỉ sau 2 tuần, đoạn video đã nhanh chóng gây bão trên mạng, đồng thời thu hút hơn 4 triệu lượt xem và chia sẻ.

Trong video, khi nhìn thấy đoàn hát rong chơi nhạc và hát bài hát nổi tiếng mỗi dịp Giáng sinh “Last Christmas”, cô bé đáng yêu Lyla đã chạy lại gần những nghệ sĩ đường phố và xin cầm chiếc lắc để nhảy múa theo nhạc.

Chia sẻ về việc đoạn video gia đình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mạng xã hội, cô Charlotte cho hay “chuyện này thực sự là kỳ lạ. Bởi những đoạn video gia đình như thế này xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng chúng tôi nhận thấy mọi người trên khắp thế giới đã xem và chia sẻ video rất nhiều. Chuyện này thật khó tin”.

“Khi tôi cùng Lyla và bà ngoại đang đi mua sắm cho dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi đã dừng lại để xem các nghệ sĩ đường phố biển diễn. Con bé ban đầu khá ngập ngừng, nhưng sau khi được cô gái trong đoàn hát đưa cho chiếc lắc, con bé cứ thế phiêu theo nhạc. Đây thực sự là khoảnh khắc hiếm có khi mọi người cùng nhau hát, đám đông đi bộ cũng dừng lại vỗ tay và ngắm nhìn. Mọi thứ vô cùng tuyệt vời”, cô Charlotte nói thêm.

Cô Charlotte và chồng là kỹ sư David (36 tuổi) chỉ phát hiện bé Lyla mắc hội chứng Down sau khi cô bé bị sinh non 6 tuần vào năm 2019.

Cặp đôi hiện chỉ có duy nhất Lyla. Thông qua đoạn video đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, hai vợ chồng cô Charlotte muốn nâng cao nhận thức của mọi người về những bệnh nhân mắc bệnh Down.

“Khi bé Lyla ra đời, chúng tôi đã bị sốc. Tôi đã đi siêu âm nhiều lần nhưng đều không phát hiện dị tật thai nhi. Con bé rất tuyệt vời. Cả tôi và chồng đều hy vọng đoạn video sẽ giúp cộng đồng hiểu hơn về hội chứng Down”, cô Charlotte tâm sự.

Theo mẹ của bé Lyla, nhiều người đã hiểu sai về cuộc sống của những bệnh nhân Down. “Con bé vẫn có nhiều cơ hội trong cuộc sống, đi học Đại học và có một công việc. Con bé rất thông minh và có thể giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau. Cuộc sống vẫn tràn ngập những điều tuyệt vời các bệnh nhân Down, do đó không có gì phải lo lắng”, cô Charlotte nhấn mạnh.

“Tôi hy vọng đoạn video có thể giúp ít nhất một gia đình nào đó đang lo lắng khi có người thân mắc bệnh Down”, cô Charlotte cho biết.

Minh Thu (lược dịch)