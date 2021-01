Điều đặc biệt về trang phục nhậm chức của vợ chồng tân Tổng thống Biden

Cũng trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Mỹ thứ 49. Bà trở thành nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên, đồng thời là người da màu đầu tiên và gốc Nam Á đầu tiên đảm nhận cương vị phó tổng thống Mỹ.

Hé lộ về trang phục của vợ chồng tân Tổng thống Mỹ mặc trong lễ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)

Theo ấn phẩm Women’s Wear, ông Biden mặc trang phục của nhà thiết kế người Mỹ Ralph Lauren cho lễ nhậm chức.

Nhóm chuyển giao của ông Biden cho biết, sự lựa chọn Ralph Lauren của ông Biden không có gì đáng ngạc nhiên: Đây là một thương hiệu thời trang với phong cách đa dạng, từ đơn giản, phóng khoáng của đại chúng người dân Mỹ cho đến lịch sử, sang trọng.

Thời trang của Ralph Lauren được các ngôi sao diện trong lễ trao giải Oscar, bày bán ở các trung tâm mua sắm từ tầm trung đến cao cấp. Bộ vest của ông Biden ​​có một hàng khuy ba cúc, màu xanh sẫm, cùng áo sơ mi trắng và caravat xanh.

Mẫu trang phục của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden được nhà thiết kế phác thảo. (Ảnh: Instagram)

Trong khi đó, phu nhân Jill Biden mặc áo khoác và váy màu xanh của thương hiệu Markarian của nhà thiết kế mới nổi người Mỹ Alexandra O'Neill. Theo thông cáo báo chí từ thương hiệu, chiếc váy được đính ngọc trai và pha lê Swarovski. Màu sắc được chọn của bộ đồ, theo ý tưởng của nhà thiết kế là tượng trưng cho sự tự tin, ổn định và tin cậy, cũng như màu truyền thống của Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, không phải cư dân mạng nào cũng đánh giá cao sự lựa chọn của đệ nhất phu nhân Mỹ. Một số người đã so sánh bộ trang phục của bà với hình ảnh của nhân vật Serena Joy trong bộ phim truyền hình Chuyện người hầu gái (The Handmaid's Tale), do nhân vật nữ chính cũng có một chiếc áo khoác dài màu xanh.

Ngoài ra, theo một trợ lý của bà Harris, Tân Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris mặc trang phục của nhà thiết kế Christopher John Rogers và Sergio Hudson. Christopher là một nhà thiết kế trẻ người da màu đến từ Baton Rouge và sống ở thành phố New York. Trong khi Sergio là một nhà thiết kế người da màu đến từ Nam Carolina. Phu quân của bà Kamala Harris mặc trang phục của Ralph Lauren.

Trước đó, trong buổi phát biểu chiến thắng mang thông điệp về hy vọng, sự đoàn kết và triển vọng của ông Biden tại Wilmington, Delaware, hôm 7/11, bà Jill Biden đã diện chiếc váy màu xanh đậm với phong cách chắp vá vải độc đáo, thiết kết có phần vạt bất đối xứng, thêu tay những đóa hoa màu sắc dọc thân váy. Chiếc váy này có giá 5.690 USD (khoảng 132 triệu đồng), là thiết kế của nhà mốt Oscar de la Renta có trụ sở tại New York.

Chiếc váy màu xanh midnight mà bà Jill mặc trong sự kiện trên sân khấu Delaware đã có mặt trên trang web The Outnet và đã được bán hết sạch chỉ vài giờ sau đó. Chiếc váy được giảm giá xuống còn 1.707 USD, đã nhanh chóng trở nên bán rất chạy, đặc biệt là đối với những tín đồ mua sắm có tiền, lại muốn mô phỏng phong cách của Đệ nhất phu nhân Mỹ tương lai.

Những sắc lệnh nào ông Biden đã ký khi vừa nhậm chức? Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 15 lệnh hành pháp ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức nguyên thủ quốc gia.

Thanh Bình (lược dịch)