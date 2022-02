New York dẹp người vô gia cư ở nhà ga tàu điện ngầm sau vụ tấn công người gốc Á tử vong

Sau vụ việc người gốc Á bị đẩy xuống đường ray tử vong, giới chức New York tuyên bố dẹp bỏ tình trạng người vô gia cư xuất hiện ở nhà ga tàu điện ngầm.

Hôm 18/2, các nhà lãnh đạo New York, Mỹ cam kết dẹp bỏ tình trạng người vô gia cư lưu trú tại nhà ga tàu điện ngầm, sau hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào các hành khách mà mới nhất là hành động đẩy một phụ nữ gốc Á (40 tuổi) xuống đường ray dẫn tới tử vong.

Thị trưởng New York là ông Eric Adams tuyên bố ông đã yêu cầu các sĩ quan cảnh sát và nhân viên xã hội dẹp bỏ tình trạng người vô gia cư xuất hiện trên các chuyến tàu và ở trong khu vực nhà ga tàu điện ngầm.

Giới chức cấp cao New York tuyên bố dẹp bỏ tình trạng người vô gia cư xuất hiện trên các toa tàu và nhà ga tàu điện ngầm. (Ảnh: AP)

“Hệ thống tàu điện ngầm không phải là nơi để ở, mà để phục vụ giao thông vận tải”, ông Adams nói trước các phóng viên.

Tình trạng người vô gia cư đổ dồn về nhà ga tàu điện ngầm để tạm trú xảy ra sau khi các cơ sở dành cho người vô gia cư buộc phải đóng cửa, do số ca mắc Covid-19 tăng cao trong giai đoạn mùa xuân năm 2020 cùng việc các nhân viên xã hội dừng tới văn phòng làm việc trực tiếp.

Cũng theo ông Adams, lực lượng cảnh sát sẽ làm việc với các nhân viên xã hội để đưa người vô gia cư tới nơi tạm trú, hoặc đưa họ vào bệnh viện để điều trị nếu họ có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Thống đốc bang New York là bà Kathy Hochul cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các trung tâm mới tiếp nhận người vô gia cư, cùng với việc trang bị thêm 500 chiếc giường cho người vô gia cư.

Động thái của giới chức cấp cao New York được đưa ra sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra dưới nhà ga tàu điện ngầm.

Hồi tháng Một, nhà quản lý cấp cao của tập đoàn Deloitte Consulting là bà Michelle Alyssa Go (40 tuổi) đã tử vong tại nhà ga tàu điện ngầm ở Quảng trường Thời đại, sau khi bà bị một người vô gia cư mắc bệnh tâm thần đẩy xuống đường ray. Bà Go là người Mỹ gốc Á.

Cái chết của bà Go cùng với một số vụ việc hành khách bị người lạ xô đẩy đã khiến nhiều người dân New York nhận định họ cảm thấy không an toàn khi di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Cũng theo ông Adams, ông sẽ chỉ đạo cảnh sát New York trấn áp và dẹp tình trạng hút và sử dụng ma túy trên hệ thống tàu điện ngầm. Ông hy vọng biện pháp này sẽ giúp tăng số lượng hành khách sử dụng dịch vụ tàu điện ngầm từng ở mức thấp trước cả khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

Dù số lượng hành khách đi tàu điện ngầm giảm mạnh trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, nhưng theo số liệu được cảnh sát công bố, số vụ phạm tội bạo lực trên hệ thống tàu điện ngầm đã tăng 25% vào năm 2021 so với năm 2019.

Cảnh sát nhận định các vụ tấn công ở New York là “tội ác vì thù ghét” nhằm ám chỉ tới những vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á đang gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

Hồi tháng 12/2021, cảnh sát Mỹ thông báo số vụ tấn công nhằm vào người gốc Á đã tăng 361% so với năm 2020. Trước khi bị tấn công, cả kẻ phạm tội và nạn nhân đều không hề quen biết trước, cũng như chưa từng có bất cứ liên lạc nào với nhau.

Thêm một phụ nữ gốc Á bị bám đuôi và giết hại ở New York, Mỹ Người phụ nữ gốc Á ở thành phố New York, Mỹ bị đối tượng bám đuôi từ trên đường sau đó đi theo vào trong tòa nhà và giết hại dã man.

Minh Thu (lược dịch)