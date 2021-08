CIA của Mỹ tìm ra trùm khủng bố Osama bin Laden nhờ dây phơi quần áo

Dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, trùm khủng bố Osama bin Laden, người đứng sau âm mưu tấn công khủng bố ngày 11/9 cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt vào tháng 5/2011.

Theo cuốn sách mang tên "The Rise and Fall of Osama bin Laden" (tạm dịch: Sự trỗi dậy và sụp đổ của Osama bin Laden), nhà phân tích an ninh quốc gia Mỹ Peter Bergen cho hay, sợi dây phơi quần áo phía trên tòa nhà ẩn náu bí mật của Osama bin Laden ở Pakistan đã giúp CIA xác định đúng vị trí của trùm khủng bố khét tiếng thế giới và thực hiện chiến dịch đột kích để tiêu diệt.

Chiếc dây phơi quần áo làm lộ vị trí ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden. (Ảnh: American News)

Nổi tiếng cưới nhiều vợ, vào thời điểm lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công 11/9, bin Laden có 3 người vợ là Khairiah Sabar (52 tuổi), Siham al-Sharif (44 tuổi), và Amal el-Sadah (17 tuổi).

“Là người Hồi giáo chân chính, bạn chỉ nên cưới 4 vợ như luật đạo Hồi cho phép và đối xử công bằng với họ”, ông Bergen viết trong cuốn sách về Osama bin Laden.

Sau khi thực hiện vụ tấn công đẫm máu vào nước Mỹ, gia đình của Osama bin Laden đã chạy di tản khắp nơi. Trong đó, bin Laden trốn trong vùng núi Afghanistan và miền bắc Pakistan.

Osama bin Laden vì muốn mang theo gia đình đi cùng nên đã hạ lệnh cho cận vệ Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid mua đất, thuê kiến trúc sư và xây tòa nhà rộng lớn ở Abbottabad của Pakistan.

Kết quả là một tòa nhà 3 tầng với 4 phòng ngủ ở tầng một, 4 phòng ngủ ở tầng 2 trong phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Tầng trên cùng chỉ dành riêng cho bin Laden có phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc và sân thượng. Gia đình của bin Laden được cho đã chuyển vào tòa nhà này sinh sống hồi năm 2005 và hiếm khi rời khỏi đây. Chỉ có người vợ thứ 3 Amal là 2 lần dùng tên giả để tới bệnh viện sinh con.

Trong khi đó, cận vệ Ibrahim cùng với các thành viên trong gia đình người này cũng thường xuyên tới thăm ngôi nhà chính. Họ sống ở một khu nhà khác nhưng vẫn ở trong cùng mảnh đất và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhưng tránh để gây chú ý.

Một ngày vào năm 2010, người cung cấp thông tin của CIA ở thành phố Peshawar báo cáo phát hiện Ibrahim ở trong đám đông. Tới tháng Tám cùng năm, chiếc ô tô của Ibrahim đã dẫn CIA tới tòa nhà bin Laden sinh sống cùng với 3 người vợ, 8 đứa con và 4 đứa cháu.

Chính những đặc điểm kỳ lạ của tòa nhà đã khiến CIA chú ý như tòa nhà không có đường dây điện thoại, internet, rất ít cửa sổ và tường cao vây kín.

“Ai lại xây tường bao quanh sân thượng?”, ông Leon Panetta, Giám đốc CIA lúc bấy giờ đặt câu hỏi cho nhân viên.

Ngay sau đó, một cơ sở bí mật của CIA đã được thành lập sát tòa nhà của bin Laden để xác định “những ai đang sống ở trong đó” và chi tiết dây phơi quần áo chính là “bằng chứng cuối cùng”. Cụ thể, vào mỗi buổi sáng, dây phơi đầy quần áo phụ nữ, áo truyền thống của đàn ông Pakistan, quần áo và tã trẻ em. Tuy nhiên, số quần áo này nhiều hơn nhiều so với mức sử dụng của 11 người trong gia đình cận vệ Ibrahim.

Theo tính toán của các đặc vụ CIA, những người sống trong khu nhà này gồm 1 người đàn ông trưởng thành, vài người phụ nữ và ít nhất 9 trẻ em. Con số này phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình trùm khủng bố bin Laden.

Những bằng chứng thu thập được sau đó được trình lên Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Obama để cho phép CIA tiến hành chiến dịch tiêu diệt.

Cuối cùng vào tháng 5/2011, quân đội Mỹ đã triển khai sứ mệnh tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng toàn cầu. Sau đó, Washington tuyên bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt.

Minh Thu (lược dịch)