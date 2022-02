Cận cảnh dàn vũ khí Nga rút khỏi biên giới Ukraine trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video dàn xe tăng Nga được vận chuyển khỏi khu vực giáp biên giới Ukraine trong đêm để trở về căn cứ thường trực.

Quân đội Nga đang tiến hành rút một số thiết bị quân sự khỏi khu vực biên giới giáp Ukraine sau đợt tập trận được đánh giá là thành công.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/2 đã cho công bố đoạn video ghi lại cảnh các xe bọc thép hạng nặng được vận chuyển về các căn cứ thường trực nằm trong lãnh thổ Nga sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện đã định. Động thái rút vũ khí được Nga thực hiện sau một ngày ra tuyên bố rút vũ khí và binh sĩ khỏi khu vực gần biên giới Ukraine. Tuyên bố này được đánh giá là bước ngoặt lớn nhất hạ nhiệt căng thẳng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nóng trở lại vào năm ngoái.

Dưới đoạn video công bố, Bộ Quốc phòng Nga viết, “các binh sĩ thuộc sư đoàn tăng của Quân khu phía Tây đã hoàn thành cuộc tập trận theo kế hoạch, và vận chuyển các xe tăng cùng xe bọc thép lên những đoàn tàu hỏa để di chuyển quãng đường khoảng 1.000 km về căn cứ thường trực”.

Cụ thể, trong một đoạn video, các xe tăng của Nga hoạt động ở khu vực rừng rậm có tuyết đang di chuyển lê xe vận chuyển. Đoạn video khác ghi lại cảnh một đoàn tàu chở theo nhiều xe bọc thép của quân đội Nga di chuyển qua cầu Crimea. Cầu Crimea dài gần 19 km nối bán đảo Crimea với khu vực Krasnodar Krai ở phía tây nam nước Nga.

Trước đó, vào ngày 15/2, Moscow thông báo sẽ đưa một số lực lượng từng được triển khai tới Belarus nằm gần biên giới Ukraine để tham gia đợt tập trận trở về các căn cứ nằm trong lãnh thổ Nga.

Đây là đợt rút quân quy mô lớn đầu tiên mà quân đội Nga thực hiện kể từ cuối năm 2021, thời điểm các quan chức phương Tây bắt đầu nghi ngờ Moscow có kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Về phần mình, Nga đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc.

Hoạt động rút khí tài của Nga diễn ra đúng lúc các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh tuyên bố Nga có thể tổ chức tấn công Ukraine vào bất cứ lúc nào. Thậm chí, một số tờ báo dẫn lời các quan chức phương Tây cho rằng ngày Nga tấn công là 16/2.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông “lạc quan một cách thận trọng” về những tín hiệu từ phía Moscow. Ông Stoltenberg nhấn mạnh thêm ông vẫn chưa thấy những tín hiệu chân thật về chuyện hạ nhiệt căng thẳng trên mặt đất từ phía Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Lavrov khẳng định hoạt động rút vũ khí là bình thường và đã nằm trong kế hoạch từ trước.

Đáng nói, các sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã được sơ tán khỏi trụ sở ở thủ đô Kiev.

Thông tin này được tờ The New York Times công bố hôm 15/2. Theo đó, các nhân viên CIA được lệnh di chuyển từ Kiev tới Lviv, thành phố lớn nhất nằm ở phía tây Ukraine và giáp biên giới Ba Lan.

Tờ The New York Times cho biết quyết định trên được đưa ra vì lý do đảm bảo an toàn, nhưng cũng có thể khiến Mỹ bị mù thông tin về các hoạt động của Nga ở Ukraine và cản trở quá trình thu thập thông tin tình báo. Trong thời gian gần đây, CIA đang xác minh nhiều thông tin như âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hoạt động tái điều chỉnh cơ sở hoạt động của các nhân viên CIA diễn ra sau khi Mỹ tạm thời đưa các nhà ngoại giao tới Lviv vào ngày 14/2. Cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Kiev vẫn sẽ hoạt động như bình thường nhưng với số lượng ít nhân viên còn lại. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ned Price đã từ chối cung cấp thông tin về số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở lại thủ đô của Ukraine.

Cũng trong ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này nên rời khỏi Belarus và Transnistria. Trước đó, công dân Mỹ cũng được khuyên rời khỏi Ukraine.

Việc các nhân viên CIA di chuyển tới Lviv được cho là do Mỹ lo ngại Nga có thể bất ngờ tấn công Ukraine. Song trên thực tế, quân đội Nga đã bắt đầu rút binh sĩ khỏi biên giới Ukraine do các cuộc tập trận gần kết thúc.

Mỹ coi cuộc tập trận chung giữa quân đội Nga và Belarus là bước tập dượt cho kế hoạch tấn công Ukraine của Nga. Thậm chí, Mỹ nhấn mạnh hoạt động di chuyển của binh sĩ Nga là “chưa thể xác minh”.

Minh Thu (lược dịch)