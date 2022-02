Vợ treo chồng lơ lửng trước cửa công ty nhận được 'cơn mưa' lời khen

Hình phạt treo chồng lơ lửng trước cửa công ty trong 30 phút giữa trời đổ tuyết của người vợ nhận được 'cơn mưa' lời khen từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh người vợ ở Trung Quốc treo anh chồng lơ lửng trước cửa công ty bằng dây đai an toàn khiến nhiều người thích thú. Sự thật đây là hình phạt đối với người chồng. Do trước đó, cô vợ phát hiện anh chồng đi làm ở công trường xây dựng mà không đeo thiết bị bảo hộ chuyên dụng dù đứng ở độ cao lớn so với mặt đất.

“Anh đã biết được tầm quan trọng của sự an toàn chưa?”, tiếng người vợ quát chồng trong đoạn video gây bão trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc.

Anh chồng tỏ vẻ thách thức khi bị vợ treo lơ lửng trước cửa công ty trong 30 phút. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, hình ảnh video cho thấy gương mặt người chồng lộ rõ vẻ thách thức khi đầu hướng về bên phải thay vì nhìn vào vợ, còn hai tay bỏ vào túi áo.

Tờ Xiaoxiang Morning Herald cho hay, người phụ nữ trong video là cô Li. Theo cô Li, cả hai vợ chồng đều làm việc tại một công ty an ninh xây dựng ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam. Yêu cầu công việc của người chồng họ Wu là dành phần lớn thời gian ở công trường xây dựng.

“Chúng tôi làm cùng ngành, nên chúng tôi đều biết những công nhân làm ở công trường xây dựng phải đặc biệt chú ý tới sự an toàn”, cô Li nói.

Tuy nhiên, cô Li bất ngờ nghe chuyện một đồng nghiệp của anh Wu nói rằng chồng cô từng đứng làm việc trên tòa nhà cao tầng mà không hề đeo bộ đai chuyên dụng. Sự việc xảy ra vào đầu tháng Hai.

Cô Li cho biết khi biết chuyện, cô đã vô cùng bối rối và sợ hãi. Bởi cô nghĩ rằng sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, chồng cô là người hiểu rõ nhất mức độ duy trì an toàn khi làm việc.

“Khi tôi nghe được chuyện, tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn là tức giận”, cô Li nhấn mạnh.

Do đó, cô Li đã nghĩ ra cách treo chồng trước cửa hội trường công ty và xem đây là hình phạt để người chồng hiểu vợ mình đã phải lo lắng cho sự an toàn của người thân yêu như thế nào.

“Hôm đó ở thành phố Trường Sa trời đổ tuyết dày, và tôi đã treo anh ấy bên ngoài cửa công ty khoảng 20 – 30 phút”, cô Li cho hay.

Theo một đồng nghiệp làm việc với anh Wu, sau khi bị vợ phạt, anh chồng đã hối lỗi.

Khi đoạn video “vợ phạt chồng” được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ đối với cô Li.

“Đây mới là tình cảm chân thành. Ngay cả khi cô ấy không phạt chồng, vấn đề an toàn vẫn là điều phải quan tâm hàng đầu”, một cư dân mạng bình luận.

Nhưng cũng có người cho rằng đoạn video đã được dàn dựng hoặc có thể người vợ đã "làm lố”.

“Mục tiêu ban đầu của tôi khi cho công khai đoạn video là để cảnh báo mọi công nhân làm việc ở công trường rằng, họ là người đầu tiên cần phải quan tâm tới sự an toàn của bản thân”, cô Li giải thích sau những lời chỉ trích của một số người về đoạn video.

Minh Thu (lược dịch)