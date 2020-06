Theo tạp chí PLOS One, các nhà khoa học Đức đã nghiên cứu hành vi, đặc điểm của những người mua giấy vệ sinh trong đại dịch Covid-19 và chỉ ra một số đặc điểm điển hình của nhóm người này.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về những người mua giấy vệ sinh ở Châu Âu, Bắc Mỹ và thấy rằng họ là những người sống tình cảm, hoặc với những người mức độ trách nhiệm cao. Ngoài ra, theo nghiên cứu, một số người cũng muốn bảo vệ những người thân yêu của họ theo cách này.

Đặc điểm của nhóm người tích trữ giấy vệ sinh trong đại dịch Covid-19? (Ảnh: RIA)

Đồng thời, theo một phân tích về tần suất mua sắm, khối lượng mua hàng và số lượng người mua giấy vệ sinh cho thấy vào thời điểm hoảng loạn lên cao trào do dịch bệnh gây ra, nhóm người cao tuổi đi mua sắm thường xuyên hơn và mua nhiều giấy vệ sinh hơn so với giới trẻ. Người dân châu Âu trong thời kỳ đỉnh dịch đã vượt qua công dân Hoa Kỳ về số lượng giấy vệ sinh mua vào, mặc dù có rất nhiều sản phẩm này trên các kệ hàng ở siêu thị.

Nhìn chung, các nhà khoa học chỉ ra rằng càng có nhiều người lo lắng về tình trạng lây nhiễm dịch bệnh thì họ càng mua nhiều sản phẩm giấy vệ sinh. “Tích trữ giấy vệ sinh vì lý do khách quan không liên quan đến khả năng bảo vệ sức khỏe hoặc duy trì nhiều “công việc” khác trong cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra, do đó, có thể được coi là một biểu tượng hoàn toàn chủ quan”, tài liệu cho biết.

Vào tháng 3 và tháng 4 tại nhiều quốc gia trên thế giới, tình trạng thiếu giấy vệ sinh do nhu cầu tăng cao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trên thực tế, chưa hề có một nghiên cứu khoa học nào nhắc đến hiệu quả phòng chống Covid-19 của giấy vệ sinh. Tác dụng lớn nhất của giấy vệ sinh chính là làm sạch sau khi đi vệ sinh. Các chuyên gia tâm lý nói đó là hệ quả của “hiệu ứng đám đông”.

Theo thống kê, một người Mỹ trung bình sử dụng gần 3 cuộn giấy vệ sinh mỗi tuần hoặc 141 cuộn/năm. Điều đó có nghĩa là nếu phải trải qua 2 tuần tự cách ly, mỗi người chỉ cần 6 cuộn giấy vệ sinh là đủ.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến ngày 15/6, toàn cầu ghi nhận 7.989.989 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới virus SARS-CoV-2 gây ra, trong đó có 435.493 ca tử vong và 4.108.029 người bình phục.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19 mới vào ngày 15/6, trong đó có thêm 36 ca ở Thủ đô Bắc Kinh, nơi phát hiện ổ dịch mới liên quan tới một khu chợ thực phẩm bán buôn làm dấy lên lo ngại về làn sóng dịch thứ 2.

Thanh Bình (lược dịch)