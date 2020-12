Ông Trump lại đưa ra thông tin sai lệch về bầu cử Tổng thống Mỹ?

Mới đây, cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) trong chính quyền Donald Trump, ông Chris Krebs, cáo buộc nguyên thủ quốc gia đã đưa ra thông tin sai lệch về kết quả bỏ phiếu.

Theo đó, ông Trump đã nói chuyện với những người ủng hộ ở bang Georgia một ngày trước đó và tuyên bố rằng ông đang chiến thắng trong cuộc bầu cử mà đảng Dân chủ muốn “đánh cắp” từ ông.

Ông Krebs viết trên Twitter cho rằng, bài phát biểu của Tổng thống Trump là “một chiến dịch thông tin sai lệch được phối hợp tích cực nhằm làm suy giảm niềm tin vào các cuộc bầu cử”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử và tin rằng cuối cùng ông cũng sẽ thắng cử. (Ảnh: Reuters)

“Tôi không biết đây là cố ý hay chúng ta đang nói về tình trạng không thừa nhận thất bại, nhưng kết quả bầu cử đã rõ ràng. Các bang đã được chứng nhận kết quả trong vài ngày qua. Cuộc đua này đã kết thúc, chúng ta cần chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào ngày 20/1 của chính quyền mới”, ông Krebs chia sẻ với CBS.

Trong khi đó, tại Georgia, một tòa án phúc thẩm cũng bác bỏ kháng cáo của phe ông Trump nhằm tăng cường lệnh hạn chế do một thẩm phán liên bang ban hành vài ngày trước về việc cấm bất kỳ sửa đổi nào với máy bỏ phiếu ở 3 hạt của Georgia. Hội đồng 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm ở đây đã bác bỏ kháng cáo của nhóm này mà không cần nghe thêm bất cứ tranh luận nào.

Thẩm phán Andrew Brasher, người được đích thân ông Trump đề cử, cho biết đơn kháng cáo là một “sai lầm chiến lược” bởi họ không đủ kiên nhẫn chờ phán quyết của tòa án cấp dưới trong khi thẩm phán của tòa án này có thể ra phán quyết có lợi cho họ. “Vì họ kháng cáo, nên phiên điều trần xem xét chứng cứ bị dừng lại, vụ việc bị trì hoãn đáng kể”, ông Brasher cho biết.

Ông Chris Krebs từng là người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh bầu cử. Tổng thống Trump đã sa thải ông vào tháng 11 sau khi cơ quan này cho biết không có bất thường nào về cuộc bầu cử.

Trước đó, cơ quan này tuyên bố rằng Nhà Trắng không hài lòng với nội dung của trang web có tên là “Kiểm soát tin đồn” mà CISA đưa ra trong cuộc bầu cử để bác bỏ các thông tin sai lệch khác nhau liên quan đến quá trình bầu cử.

Đặc biệt, cổng thông tin này cho rằng những cáo buộc về sự tham gia của đảng Dân chủ Mỹ trong gian lận bầu cử là sai sự thật. Nhà Trắng bị cáo buộc đã yêu cầu xóa hoặc thay đổi dữ liệu này trên trang web, nhưng các quan chức CISA từ chối làm như vậy.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, hàng nghìn phiếu bầu bị bỏ quên đã được tìm thấy. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đưa ra danh sách những người đã chết đi bỏ phiếu ở một số bang.

Ngoài ra, trong thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử, ông Krebs thường lặng lẽ phản bác những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về khả năng xảy ra gian lận trong các lá phiếu gửi qua thư.

Vào năm 2017, ông Trump chỉ định Chris Krebs, cựu Giám đốc chính sách của Microsoft, làm Giám đốc của cơ quan tiền thân của CISA. Trong khi CISA cung cấp hỗ trợ an ninh cho một số ngành, như sản xuất và mạng lưới năng lượng, Krebs đã trở thành gương mặt đại diện cho các nỗ lực an ninh mạng trong cuộc bầu cử của chính phủ.

