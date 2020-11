Cuốn hồi ký ‘Miền đất hứa’ của ông Obama lập kỷ lục đáng kinh ngạc

New York Times trích dẫn thông tin từ nhà xuất bản sách của Mỹ Penguin Random House, tập đầu tiên của cuốn sách mới của cựu Tổng thống Barack Obama đã lập kỷ lục về doanh thu trong ngày đầu tiên.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Theo đó, hơn 887 nghìn bản thuộc phần đầu tiên trong cuốn sách của ông Obama đã được bán ở Mỹ và Canada vào thứ Ba (17/11). Cuốn sách mô tả sự nghiệp chính trị của ông Obama và nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Ngoài ra, còn mô tả một số nhân vật chính trị, dưới góc nhìn của cựu Tổng thống Mỹ.

Tác phẩm của vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ đã vượt qua một chút so với cuốn hồi ký của phu nhân Michelle mang tên “Becoming”. Cuốn sách này đã bán được hơn 725 nghìn bản trong ngày đầu tiên bán ra vào năm 2018.

Vị Tổng thống Mỹ trong cuốn hồi ký của mình đã liệt kê một số nhân vật chính trị của các nước khác, ví dụ như Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev hay cựu Thủ tướng Anh David Cameron… và kể về ấn tượng mà họ tạo ra đối với ông.

Tập đầu tiên của cuốn hồi ký “Miền đất hứa” có 768 trang và được dịch ra 25 thứ tiếng. Penguin Random House có quyền xuất bản hồi ký của ông Obama vào năm 2017. Thương vụ này được cho là đã vượt quá 60 triệu USD. Trước đó, ông Obama đã xuất bản hai cuốn sách Dreams From My Father (1995) và Audacity of Hope (2006), đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất.

Trước đó, trong quyển hồi ký của mình, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ đã vô cùng sửng sốt khi nhận được cuộc gọi báo tin ông trở thành chủ nhân của giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 2009.

Trong hồi ký, vào thời điểm ông nhận được cuộc gọi vào một buổi sáng tháng 10 và biết rằng mình chuẩn bị nhận giải Nobel Hòa bình, nhà lãnh đạo báo tin vui cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Sau đó, ông Obama đến Oslo (Na Uy) nhận giải. Khi đối mặt trước đám đông chờ đợi mình ngoài khách sạn, ông nhận ra mức ảnh hưởng của giải thưởng ở thời điểm đó.

“Bất kỳ điều gì bạn đã làm đều sẽ không đủ. Tôi nghe tiếng reo hò của đám đông và tự nhủ rằng, như thế nào cũng vẫn phải nỗ lực”, ông Obama chia sẻ trong hồi ký.

Vào thời điểm năm 2009, Ủy ban Nobel Na Uy vinh danh đương kim tổng thống Mỹ vì “những nỗ lực đáng kinh ngạc nhằm củng cố quan hệ ngoại giao quốc tế và thúc đẩy sự hợp tác giữa con người”, trong lúc các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan vẫn tiếp diễn.

Vào thời điểm năm 2009, Ủy ban Nobel Na Uy vinh danh đương kim tổng thống Mỹ vì "những nỗ lực đáng kinh ngạc nhằm củng cố quan hệ ngoại giao quốc tế và thúc đẩy sự hợp tác giữa con người", trong lúc các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan vẫn tiếp diễn.

