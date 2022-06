Vợ 'ngã ngửa' phát hiện chồng là nữ giới sau 10 tháng làm đám cưới

Sau 10 tháng làm đám cưới và xuất hiện nhiều tình tiết gây nghi ngờ, cuối cùng cô vợ phát hiện chồng mình thực tế là phụ nữ.

Người phụ nữ ở Indonesia đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện người chồng mà mình đã cưới 10 tháng thực chất là nữ giới.

Cô gái có tên NA (22 tuổi) sinh sống ở thành phố Jambi của Indonesia làm quen với người chồng qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Người chồng lúc này lấy tên là Ahnaf Arrafif và tự giới thiệu là một bác sĩ có sự nghiệp thành công sau thời gian đi học ở nước ngoài.

Cưới nhau được 10 tháng, cô vợ mới biết chồng là nữ giới. (Ảnh: Oddity Central)

Họ đã chính thức gặp mặt nhau sau hai tuần trò chuyện qua ứng dụng hẹn hò trên mạng. Thậm chí, Ahnaf còn tới sống với NA trong khoảng một tuần. Trong khoảng thời gian ở chung nhà, Ahnaf tỏ ra là người vô cùng hoàn hảo.

Thậm chí, Ahnaf còn hỗ trợ bạn gái chăm sóc bố mẹ cô này khi họ bị ốm. Một tuần sau đó, Ahnaf cầu hôn bạn gái và bố mẹ cô gái cũng nhanh chóng đồng ý cho đôi trẻ tổ chức hôn lễ.

Sau khi NA và Ahnaf làm đám cưới, bản thân NA và gia đình vợ bắt đầu chú ý tới những điều khó hiểu về chàng rể. Đầu tiên, Ahnaf chưa từng để bạn gái gặp gỡ bố mẹ đẻ của mình. Thứ hai, người vợ chưa bao giờ được nhìn thấy “của quý” của chồng. Thứ ba, lịch trình hàng ngày của Ahnaf cũng không hề bận rộn giống như công việc của một bác sĩ có nhiều bằng cấp.

Đặc điểm đáng ngờ nhất mà người vợ và mẹ vợ phát hiện được là Ahnaf chưa từng cởi quần áo trước mặt ai trong nhà, ngay cả khi hai vợ chồng ở trong không gian riêng tư. Đặc biệt, Ahnaf còn tắm trong trạng thái trên người mặc nguyên quần áo vào những lúc các thành viên khác có mặt ở nhà.

Theo World of Buzz, khi NA gặng hỏi người chồng về chỗ lồi lên ở trên ngực, Ahnaf bào chữa là do vấn đề rối loạn nội tiết tố. Lý do này không đủ sức thuyết phục mẹ vợ. Đỉnh điểm, một lần khi Ahnaf trở về nhà và chuẩn bị đi tắm, mẹ vợ đã yêu cầu con rể cởi đồ để chứng minh bản thân là nam giới.

Không thể né tránh trong tình huống này, Ahnaf đã cởi bỏ quần áo. Từ đây sự hoài nghi của bà mẹ vợ đã được chứng minh khi con rể lộ nguyên hình là nữ giới.

Ahnaf cũng thú nhận chuyện đã lừa dối NA để làm đám cưới, và tên thật của mình là Erayani. Ngay cả chuyện làm bác sĩ và từng du học nước ngoài cũng là lời nói dối.

Nói trước tòa án quận Jambi, cô NA thừa nhận bản thân chưa từng nghi ngờ người chồng đã chung sống 10 tháng là phụ nữ cho tới khi mẹ cô bắt “con rể” cởi quần áo để chứng minh.

Thậm chí, những lần hai vợ chồng ân ái, NA cũng không phát hiện ra chồng là nữ giới. Ahnaf khai rằng chỉ dùng tay để thỏa mãn người vợ.

Dù NA đưa ra lời cáo buộc với Ahnaf, nhưng “gã chồng cũ” chỉ bị tòa án xét xử tội giả mạo làm bác sĩ, chứ không đề cập tới chuyện giả làm đàn ông.

Minh Thu (lược dịch)