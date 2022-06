Cung điện cho thú cưng hét giá 'trên trời’, phải may mắn mới mua được

Mỗi năm công ty chỉ sản xuất một cung điện dành cho thú cưng nên giá cũng bị hét cao tới 150.000 USD.

Một công ty xây dựng ở Nhật Bản đã thiết kế và cho ra mắt cung điện dành cho cún cưng trong nhà có giá "trên trời”. Sở dĩ sản phẩm “Inuden” (Dog Den) hay cung điện dành cho cún cưng được định giá 150.000 USD bởi nó được các thợ mộc chuyên phục dựng và tu sửa các công trình kiến trúc cổ của Nhật Bản làm hoàn toàn bằng tay.

Chưa hết, do đội ngũ thợ mộc của công ty vô cùng bận rộn vì phải đi làm tại nhiều công trình kiến trúc, nên họ chỉ có thể cho ra đời mỗi năm một cung điện dành cho thú cưng. Do đó, không phải những người có tiền là có thể mua được “Inuden” mà còn phải dựa vào yếu tố may mắn để sở hữu thiết kế độc nhất vô nhị này.

Cung điện cho thú cưng hét giá "trên trời' và mỗi năm chỉ có một chiếc được sản xuất. (Ảnh: Oddity Central)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cultural Property Structural Plan đặt trụ sở ở thành phố Osaka của Nhật Bản chuyên bảo tồn và sửa chữa các tòa nhà di sản văn hóa và thiết kế công trình chịu được tác động của động đất là nơi cho ra đời lâu dài đắt giá và hiếm có cho cún cưng.

Đội ngũ nhân viên của công ty là các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc truyền thống. Họ sử dụng những kỹ thuật xây dựng lăng tẩm và lâu đài có từ hàng trăm năm trước để phục dựng và bảo tồn các công trình cổ.

Gần đây, công ty thông báo triển khai dự án mới mang tên "Inuden" nhằm cho ra đời một lâu đài dành cho thú cưng có thiết kế lạ mắt, sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên chất lượng cao và được đóng bằng các kỹ thuật truyền thống từng hình thành lên nhiều đền thờ, chùa và cung điện ở Nhật Bản.

Đội ngũ thợ mộc lành nghề đóng cung điện Inuden hoàn toàn thủ công. (Ảnh: Oddity Central)

“Inuden sử dụng những kỹ thuật độc đáo của các thợ mộc lành nghề và thợ thủ công kim loại liên quan tới xây dựng các đền và điện thờ”, thông cáo báo chí của công ty Cultural Property Structural Plan nhấn mạnh.

Dựa trên phong cách Zenshu-sama, một trong số vài phong cách được ứng dụng trong kiến trúc đền và điện thờ ở Nhật Bản, Inuden có thiết kế mái cong truyền thống, cùng bậc thềm làm bằng đá granite. Nếu nhìn bên ngoài, Inuden giống như một căn nhà gỗ cổ thu nhỏ. Đó là lý do cung điện Inuden được bán với giá 150.000 USD

Trên thực tế, với số tiền 150.000 USD, người bình thường đã có thể sở hữu một căn nhà cho riêng mình. Và trong giai đoạn khó khăn tài chính như hiện nay, mức giá này được cho là quá xa xỉ.

Nhưng do các thợ mộc lành nghề còn bận rộn đi làm tại các trình kiến trúc khác, nên mỗi năm họ chỉ có thể sản xuất một cung điện cho thú cưng. Chính mức độ hiếm hoi khiến mặt hàng này bị hét giá "trên trời”.

Được biết, công ty Nhật Bản sẽ nhận đặt hàng đóng cung điện Inuden vào ngày 1/9 tới. Do đó, nếu công ty nhận được nhiều yêu cầu, họ buộc phải bốc thăm để xem ai là khách hàng may mắn sở hữu cung điện đặc biệt do mỗi năm chỉ có một chiếc được sản xuất.

Trước đây, truyền thông quốc tế từng đưa tin về những căn nhà sang trọng và đắt giá dành riêng cho cún cưng của các đại gia lắm tiền và có những thiết kế được bán với giá 200.000 USD. Nhưng xét về mức độ sẵn có thì không gì có thể sánh bằng “hàng hiếm” là cung điện Inuden.

Minh Thu (lược dịch)