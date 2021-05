Cụ ông vì quá nghèo mà dàn dựng đi cướp để được ăn cơm tù

Vào năm 2008 khi đã 69 tuổi vì cuộc sống quá nghèo khó, cụ ông Fu Daxin sinh sống ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đưa ra quyết định tìm nơi tốt hơn cho mình khi về già đó chính là nhà tù.

Theo đó, cụ Fu đã cố tình dàn dựng vụ cướp khi cầm theo con dao gọt hoa quả và đứng ở nhà ga tại thủ đô Bắc Kinh. Cụ Fu sau đó bị bắt và bị tòa án kết án 2 năm tù giam.

Vì quá nghèo, cụ Fu Daxinvì từng dàn dựng đi cướp để được ăn cơm tù. (Ảnh: SCMP)

Giờ đây sau 13 năm xảy ra vụ việc, cuộc sống của cụ Fu nay 82 tuổi đã tươi sáng hơn rất nhiều.

“Giờ tôi đã được tự do và có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại”, cụ Fu sinh sống ở huyện Kỳ Đông của tỉnh Hồ Nam chia sẻ với tờ China Youth Daily.

Ngôi nhà cụ Fu sinh sống hiện có giá 100.000 nhân dân tệ (15.500 USD) do người cháu trai xây dựng và một phần được chính quyền địa phương quyên tặng. Hiện tại, cụ có thể mua những món ăn mình thích như cá, cơm nếp và mỳ là nhờ khoản trợ cấp 9.360 nhân dân tệ hàng tháng của chính phủ Trung Quốc cho những người già không có con cái và không thể lao động.

Số tiền trợ cấp mà cụ Fu đang nhận vượt xa với con số 600 nhân dân tệ mà cụ từng được chính quyền địa phương cấp cho người già không có con cháu và không có sức lao động hồi năm 2008. Cụ Fu thừa nhận với số tiền ít ỏi 600 nhân dân tệ, cụ không đủ tiền để nuôi sống bản thân.

"Tôi chỉ có 1,6 nhân dân tệ/ngày. Vậy tôi có thể ăn được gì?”, cụ Fu cho biết vào năm 2008, giá gạo đã là 3 nhân dân tệ và thịt lợn là 26 nhân dân tệ/kg.

Trong những năm gần đây, chất lượng cuộc sống người dân Trung Quốc đang dần được cải thiện là nhờ chương trình xóa đói giảm nghèo được Chủ tịch Tập Cận Bình phát động từ năm 2015. Hồi tháng Hai, ông Tập tuyên bố khoảng 99 triệu người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc đã hoàn toàn thoát nghèo trong vòng 8 năm qua.

Đối với những người như cụ Fu, do tuổi cao sức yếu và không có sức lao động, thoát nghèo là chuyện không thể nhưng họ lại được hưởng mức hỗ trợ cao hơn để đảm bảo cuộc sống vượt trên mức nghèo. Theo tuyên bố năm 2016 của chính phủ Trung Quốc, người nghèo sống ở vùng nông thôn mà không có con cái sẽ được trợ cấp thực phẩm, quần áo, chăm sóc y tế, bố trí nhà ở và làm tang lễ sau khi qua đời.

Vụ cướp "khó nhằn"

Vào tháng 8/2008, khi biết được câu chuyện một người đàn ông vào tù để được chữa bệnh, cụ Fu đã quyết định dàn dựng vụ cướp ở nhà ga Bắc Kinh, bởi nơi đây tập trung đông người nên dễ gây sự chú ý. Di chuyển bằng tàu hỏa, cụ Fu mất 10 ngày mới tới được thủ đô Bắc Kinh. Cụ đã đi nhặt rác để có tiền mua vé tàu.

Ban đầu, mục tiêu tấn công của cụ Fu là một sĩ quan cảnh sát nhưng do di chuyển chậm chạp nên cụ Fu không theo kịp. Do đó, một người phụ nữ đang cầm trong tay số tiền 300 nhân dân tệ trở thành mục tiêu thứ 2 của cụ Fu. Tuy nhiên, nghĩ rằng cụ Fu bị bệnh tâm thần, người phụ nữ này đã né tránh. Tiếp đến, cụ Fu tiếp cận một nữ sinh đang đeo balo nhưng cũng không đủ sức để đe dọa. Sau đó, cụ đã rút con dao gọt hoa quả và yêu cầu nữ sinh hét to “cướp” để gây sự chú ý với một viên cảnh sát đứng gần đó.

Cuối cùng, cụ Fu bị tòa án kết án 2 năm tù trước cáo buộc có ý định cướp giật.

Khi được chuyển tới trại giam, cụ Fu nhận thấy bữa cơm tù còn đầy đủ dinh dưỡng hơn cuộc sống tự do của mình với món trứng vào buổi sáng và hàng ngày cơm đều có thịt. Những ngày tháng trong tù, ngoài 3 bữa cơm/ngày, cụ Fu dành thời gian đọc sách, chơi cờ và xem tivi. Do là phạm nhân trên 60 tuổi, cụ Fu không phải đi lao động hàng ngày, mà còn được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Nhờ những bữa cơm tù mà cụ Fu đã tăng được 5 kg trong 3 tháng đầu bị giam.

Thời gian “hạnh phúc” ngồi tù của cụ Fu kết thúc vào tháng 3/2010, sớm hơn 6 tháng so với bản án mà tòa án đưa ra. Sau đó, cụ được đưa tới một nhà dưỡng lão ở Lingguan. Nhưng cụ Fu chỉ ở nhà dưỡng lão được 1 năm vì cho rằng thức ăn ở đây không ngon như trong tù.

Sau đó, người cháu trai của cụ Fu đã quyết định xây cho cụ một ngôi nhà cùng số tiền hỗ trợ 26.000 nhân dân tệ từ chính quyền địa phương. Ngôi nhà của cụ không có nhiều vật dụng mà chủ yếu là đồ đạc cũ và một chiếc điều hòa cũ được mua bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi của cụ ông.

Chia sẻ với China Youth Daily, cụ Fu cho biết cụ chỉ mong sau khi chết có một đám ma đơn giản, nhưng sẽ được đoàn nhạc hiếu khóc thương suốt hai đêm và nội dung đoạn nhạc sẽ lồng cả quãng thời gian cụ ngồi tù ở Bắc Kinh.

Minh Thu (lược dịch)