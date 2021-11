Covid-19 khiến thế giới 'đảo lộn' từ châu Âu sang châu Mỹ như thế nào?

Theo tác giả của bài báo, chúng ta đang sống trong một thế giới “méo mó”, trong khi nước Đức đang thắt chặt các hạn chế trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng gia tăng, thì Brazil đang chuẩn bị tổ chức lễ hội hóa trang, còn Thụy Điển thì “ngơ ngác” nhìn vì chính sách mềm mỏng của nước này, đang mở chợ Giáng sinh và cho phép người dân ăn mừng mà không cần giấy chứng nhận tiêm chủng.

“Bản đồ thế giới bị đảo lộn, ít nhất là theo quan điểm của những người ở Đức, những người nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp ở đất nước của họ và rất tệ ở những nơi khác như Brazil và Thụy Điển”, tác giả của bài viết, nhà báo Oliver Stock cho biết.

Cuộc sống bình thường mới đang từng bước đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt. (Ảnh: TASS)

Các tính toán giờ đây cho phép đưa ra kết luận ngược lại, ở Brazil - quốc gia thường xuyên bị chỉ trích vì chính sách Covid-19 có tỷ lệ mắc bệnh là 27 trường hợp trên 100 nghìn cư dân. Mặc dù thực tế là tỷ lệ người được tiêm chủng đầy đủ không cao, chỉ đạt khoảng 60%. Tuy nhiên, không có gì cản trở lễ hội hóa trang ở Rio.

Ở Thụy Điển, bức tranh cũng tương tự, số ca mắc Covid-19 trung bình là 62 ca mới, khi tỷ lệ tiêm chủng chỉ dưới 70%. Do đó, không gì có thể cản đường một khu chợ Giáng sinh truyền thống mở cửa ở khu phố cổ lịch sử của Stockholm.

Theo Focus, ở Đức ghi nhận trung bình 373 trường hợp nhiễm bệnh, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Do đó các chợ Giáng sinh và lễ diễu hành lần lượt bị hủy bỏ.

Trong khi đó, một năm trước, Rio de Janeiro nhộn nhịp là “một thị trấn ma”, đường phố vắng tanh, lễ hội hóa trang tượng trưng cho niềm vui của cuộc sống đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, giờ đây cuộc sống đang trở lại nơi đây với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy, chính quyền thành phố thông báo rằng sẽ diễn ra hơn 500 lễ hội hóa trang đường phố, quy tụ hàng trăm nghìn người.

Theo cổng thông tin truyền thông Brazil de Fato, 90% người trên 18 tuổi ở nước này được tiêm chủng đầy đủ.

Ngoài ra, các thành phố lớn ở Brazil có tỷ lệ tiêm chủng rất cao - đây là một trong những lý do khiến tỷ lệ mắc Covid-19 thấp ở nước này.

“Bệnh nhân cuối cùng tại một bệnh viện đặc biệt dành cho bệnh nhân Covid-19 ở Rio de Janeiro đã được xuất viện vào tuần trước. Sao Paulo, một trong những thành phố lớn nhất thế giới, lần đầu tiên không báo cáo ca tử vong do Covid-19 vào cuối tuần này sau một thời gian dài”, Focus cho biết.

Theo Focus, điều này đã trở thành một vấn đề đáng kinh ngạc, với hơn 610 nghìn ca tử vong do Covid-19 trong các đợt dịch ở Brazil. Tỷ lệ những người lần đầu mắc bệnh và sau đó tử vong là 2,8%.

Tuy nhiên, số người thiệt mạng và số ca mắc mới hiện ở mức tương đương với thời kỳ đầu của đại dịch, tất cả bất chấp việc tổng thống của đất nước vẫn còn hoài nghi về việc tiêm chủng.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro là một trong những người đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 và do đó coi việc tiêm chủng là không bắt buộc.

Nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước với sự xuất hiện của các biến chủng mới. (Ảnh minh họa)

Theo giới chuyên gia, lý giải cho tỷ lệ mắc bệnh thấp là do trong những tháng gần đây, virus đã hoành hành ở Brazil nhiều hơn so với các nước khác, kết quả là số người mắc bệnh đã phục hồi và do đó phát triển khả năng miễn dịch cộng đồng.

Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga cho biết, 5 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2, mọi người có thể tiêm mũi vắc xin tăng cường.

Giờ đây, người Brazil rất ngạc nhiên khi nhìn vào một châu Âu giàu có hơn nhiều, nơi mà một trong những loại vắc xin hiệu quả nhất đã được phát minh. Nhiều người dân Brazil không thể hiểu tại sao Đức hay Áo lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy.

Bản thân người Brazil rất lạc quan, trong vài tuần tới, lễ hội hóa trang sẽ trở lại trên đường phố Rio và giúp người dân thoát khỏi chứng trầm cảm do các hạn chế kiểm dịch lâu ngày.

Tình hình ở Thụy Điển cũng đã được cải thiện, điều mà người Đức luôn nhìn với vẻ nghi ngờ do chính sách mềm mại đối với Covid-19. Ở một đất nước có dân số khoảng 10,2 triệu người, chỉ có khoảng 30 bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt.

Tỷ lệ mắc mới vẫn ở mức thấp kể từ mùa hè. Điều này không liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng, chỉ dưới 69% và gần bằng ở Đức. Tuy nhiên, ở Thụy Điển, cũng như ở Brazil, số người đã mắc Covid-19 trước đây gần gấp đôi so với ở Đức.

Ấn phẩm của Đức cho rằng, nhờ có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến hơn so với Brazil, số người mắc Covid-19 tử vong ở Thụy Điển ít hơn đáng kể.

Kể từ cuối tháng 9, Thụy Điển đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế liên quan đến Covid-19. Bất kỳ ai cũng có thể vào câu lạc bộ, rạp chiếu phim, quán bar và nhà hàng. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập, không có sự gia tăng khoảng cách giữa các bàn và chưa yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng.

Theo nhà báo Đức, những ví dụ này cho thấy khả năng miễn dịch cộng đồng là yếu tố quyết định trong việc vượt qua khủng hoảng.

Tuy nhiên, nhà dịch tễ học Anders Tegnell, người được coi là chiến lược gia dẫn đầu cuộc chiến chống Covid-19 của chính phủ Thụy Điển không coi đây là một khái niệm phù hợp: “Việc tìm kiếm khả năng miễn dịch cộng đồng không có sự biện minh nào. Ngay cả khi diễn biến của bệnh không quá nghiêm trọng ở những người trẻ, họ tử vong ít hơn và nó vẫn có thể xảy ra”.

Theo nhà dịch tễ học, chủ trương của ông là tiêm chủng. “Bây giờ chúng ta cần tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt. Điều này đặc biệt đúng đối với những bộ phận dân cư dễ bị tổn thương. Đây là cách duy nhất để kiểm soát đại dịch. Tất cả các biện pháp khác có thể giúp một chút. Nhưng sự khác biệt thực sự là tiêm chủng”, ông Tegnell nhấn mạnh.

