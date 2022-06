Chú chó giúp chủ nhân nấu cơm khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Chú chó nghe theo chỉ dẫn của chủ nhân qua hệ thống giám sát căn hộ từ xa đã thành công ấn nút bật để nồi cơm điện hoạt động.

Đoạn video ghi lại hình ảnh chú chó husky có tên Lucky giúp cậu chủ nấu cơm đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trong đoạn video, thông qua hệ thống giám sát căn hộ từ xa, anh Zhou sinh sống ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã hướng dẫn chú chó Lucky ấn nút bật nồi cơm điện đặt trên bàn bếp. Trước đó, anh Zhou đã vo gạo sẵn cho vào nồi và đổ nước, cũng như cắm điện sẵn trước khi ra khỏi nhà để đi mua thực phẩm.

Chia sẻ với Qianjiang Evening News, anh Zhou cho hay thời gian anh ra ngoài bị kéo dài hơn so với dự tính do anh phải làm xét nghiệm Covid-19. Do đó, anh quyết định nhờ chú chó Lucky chuẩn bị giúp bữa tối bằng cách hướng dẫn từ xa qua hệ thống giám sát căn hộ.

“Lucky, tôi sẽ phải mất thời gian chờ lâu vì xếp hàng làm xét nghiệm. Cậu ấn nút bật nồi cơm điện được không?”, tiếng nói của anh Zhou vang lên trong video.

Trong lúc này, chú chó Lucky đang nằm nghỉ ở nhà nhưng khi nghe thấy tiếng nói của chủ nhân, cậu đã nhanh chóng bật dậy và sử dụng 2 chân trước để ấn nút “bật” trên bảng điện, nơi ổ cắm của chiếc nồi cơm điện đã được cắm sẵn.

Sau đó, anh Zhou bảo Lucky chạy lại phía chiếc nồi cơm điện và ấn nút bật để nồi cơm bắt đầu chế độ nấu.

Anh Zhou cho hay anh tin tưởng Lucky có thể bật nút công tắc trên bảng điện, bởi anh đã huấn luyện cho thú cưng nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh đề nghị chú chó của mình sử dụng đồ gia dụng như nồi cơm điện.

“Nồi cơm điện chứ không phải bảng điện. Nó ở ngay gần đó”, anh Zhou chỉ đạo chú chó từ xa.

Chủ nhân liên tục nhắc đi nhắc lại lời hướng dẫn vài lần, và Lucky thực tế đã hiểu được ý nghĩa câu nói của anh Zhou.

“Ấn vào cái nút đỏ. Cậu ấn chưa đúng rồi. Thử lại lần nữa và ấn mạnh hơn”, anh Zhou nhắc nhở thú cưng

Cuối cùng, chú chó Lucky cũng đã thành công ấn nút bật nồi cơm điện.

“Tuyệt vời! Về nhà tôi sẽ tặng cậu món ngon”, anh Zhou khích lệ chú chó.

Anh Zhou cho biết thêm anh đã nuôi Lucky được 6 năm từ khi chú chó còn nhỏ. Lucky cũng đã được cậu chủ huấn luyện cho làm một số việc vặt trong nhà như ấn nút xả trong nhà vệ sinh, bật tắt vòi nước và đèn điện.

Anh Zhou tự hào nói Lucky rất thông minh và học hỏi nhanh, bởi chú chó có thể thắt được dây an toàn trên xe ô tô chỉ sau vài phút được hướng dẫn.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Douyin từ tuần trước và tới nay đã nhận được 134.000 lượt yêu thích, 40.000 bình luận cùng 110.000 lượt chia sẻ.

“Các bạn xem đoạn video chỉ dài 1 phút. Nhưng tôi đã phải dành khá nhiều thời gian huấn luyện chú chó để có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay”, anh Zhou chia sẻ.

Anh Zhou cho biết anh và Lucky có thể “hiểu ngầm” ý của nhau.

“Chú chó có thể đọc được suy nghĩ của tôi chỉ bằng cách nhìn vào mắt của tôi, hay đơn giản là một cử động tay đơn giản. Tuy nhiên, Lucky chỉ hiểu mệnh lệnh của tôi. Cậu ấy dường như không thể hiểu những gì vợ tôi nói”, anh Zhou cho hay.

