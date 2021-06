Công dân EU chưa tiêm vắc-xin Covid-19 có nguy cơ mất việc làm

Ngoài ra, ở Áo những diễn viên không tiêm chủng sẽ không được nhận vai diễn. Trong khi đó, ở Đức, yêu cầu tương tự cũng được đặt ra đối với những người lao động trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Công dân EU chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mất việc làm. (Ảnh: Global Look Press)

Izvestia dẫn lời Liên minh Công đoàn Đức cho hay, sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng tiêm chủng là không thể chấp nhận được. Theo luật pháp của nước này, không chỉ cấm phân biệt đối xử với nhân viên thực hiện các quyền theo cách có thể chấp nhận được (ví dụ như tiêm chủng), mà còn cả những người không muốn thực hiện quyền tiêm chủng.

Tuy nhiên, các nhà virus học tin rằng đại dịch khiến các nhà tuyển dụng không còn lựa chọn nào khác.

“Tiêm chủng không chỉ là biện pháp bảo vệ cá nhân mà còn là biện pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ chối tiêm chủng trong trường hợp không có lý do chính đáng có thể sẽ gây rủi ro không chỉ cho bản thân người dân mà còn cho những người tiếp xúc”, ông Giovanni Maga, chuyên gia của Viện Di truyền phân tử, thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia IGM-CNR của Italy cho biết.

Vị chuyên gia này cho rằng việc tiêm phòng bắt buộc cho tất cả những người lao động thường xuyên tiếp xúc với những người có nguy cơ mắc bệnh là đúng đắn.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ Viện Nghiên cứu Dược lý Mario Negri Antonio Clavenna nhấn mạnh rằng, các bác sĩ có nghĩa vụ đạo đức để bảo vệ bệnh nhân, trong trường hợp này, theo ông, việc tiêm chủng bắt buộc là hợp lý và có thể chấp nhận được.

Hiện Mỹ đã tiêm chủng được cho 52% dân số và Israel, nơi triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 nhanh nhất thế giới, đã đạt 63% dân số.

Theo thống kê mới nhất của Our World in Data, khoảng 1/5 người ở châu Á đã được tiêm một liều vắc-xin Covid-19, tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 5. Gần 3/4 số ca tiêm chủng hàng ngày trên thế giới hiện được thực hiện ở châu Á, tăng so với khoảng nửa tuần trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở châu Á vẫn thấp hơn nhiều so với châu Âu (37%) và Bắc Mỹ (40%). Hiện tại tốc độ tiêm chủng tại phương Tây đã chậm lại, bởi nhu cầu ngày càng giảm. Những người hiện chưa tiêm chủng phần lớn thuộc nhóm hoài nghi vắc-xin.

Theo ước tính của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ), tới cuối tháng 6 này, khoảng 25% dân số thế giới sẽ được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin, so với dự đoán trước đó là 17%. Đến tháng 11, khoảng 50% dân số toàn cầu sẽ được tiêm chủng.

