Gia đình con gái ông Trump chuyển tới nhà mới thuê đắt đỏ

Vợ chồng con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ivanka Trump và Jared Kushner đã rời khỏi thủ đô Washington, DC để tới sống trong căn hộ hạng sang thuộc tòa chung cư The Arte nằm bên bãi biển Miami của bang Florida.

Theo nguồn tin chia sẻ với CNN, cặp đôi đã ký kết hợp đồng thuê căn hộ thời hạn 1 năm. Tòa nhà này có hướng nhìn thẳng ra biển.

Gia đình con gái cưng của ông Trump đã chuyển tới ngôi nhà mới thuê đắt đỏ ở Miani. (Ảnh: AP)

Trước đó, đoàn xe tải cuối cùng chở đồ đạc của gia đình con gái ông Trump đã rời khỏi khu dân cư giàu có Kalorama ở thủ đô Washington vào ngày 21/1. Theo nguồn tin thân thiết với cặp đôi, những chiếc xe tải chở đồ này đã di chuyển về phía Miami.

CNN đã liên hệ với người đại diện của Ivanka Trump để xác minh thông tin, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Căn nhà mà Ivanka Trump và Jared Kushner thuê được thiết kế theo hình tam giác. Giá thuê căn hộ là 40.000 USD/tháng và giá bán dao động từ 7 – 15 triệu USD.

Đáng nói, căn hộ mà cặp đôi quyền lực thuê nằm khá gần với mảnh đất mà họ đã đặt mua hồi tháng 12/2020 có giá 32 triệu USD ở đảo Indian Creek và cũng nằm trên bờ biển Miami.

Cũng theo nguồn tin, cặp đôi thuê căn hộ ở The Arte để sinh sống trong khoảng thời gian họ xây dựng căn biệt thự để sống lâu dài trên đảo Indian Creek.

“Đảo Indian Creek là một trong vùng đất đắt đỏ và riêng tư nhất ở Miami mà giới nhà giàu săn đón”, bà Dora Puig, người từng bán được lô bất động sản có giá hơn 3 triệu USD và hiện là chủ một công ty môi giới ở khu vực cho hay.

Tuy nhiên, bà Puig không liên quan tới giao dịch bất động sản mà vợ chồng nhà Trump - Kushner đã thực hiện ở đảo Indian Creek.

Cũng theo bà Puig, các biện pháp đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất trên đảo Indian Creek là một trong những lý do mà những người giàu có sẵn sàng chi trả hàng chục triệu USD để sở hữu một mảnh đất có tầm nhìn hướng ra biển, cùng đội ngũ an ninh có vũ trang bảo vệ 24/24.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, trước khi hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ gia hạn thêm 6 tháng để Cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ tất cả con cái của ông.

Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông Trump chọn để sinh sống sau khi rời Nhà Trắng chỉ cách đảo Indian Creek khoảng 1 giờ xe chạy lại không được gia đình Trump – Kushner lựa chọn. Nguyên nhân là do nơi đây có rất ít không gian riêng tư và chỉ phù hợp với những người thích gây sự chú ý như ông Trump.

Trươc đó, CNN cũng đưa tin, Ivanka Trump còn có dự định ra tranh cử để có mặt trong chính quyền bang Florida trong thời gian tới. Ivanka Trump từng nhiều lần tới bang Florida với ông Trump trong quá trình vận động tranh cử, nên đã có được sự ủng hộ của khá nhiều người, cũng như thu hút được hàng triệu USD từ các nhà gây quỹ.

Gia đình nhà Trump và Kushner có 3 người con và 2 vú em. Họ từng sinh sống trong căn hộ thuê hạng sang ở khu Kalorama trong khoảng thời gian 2 người đảm nhận chức vụ Cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.

Ông Trump chỉ mặt con rể và mối bất hòa được tiết lộ Ông Trump được cho đã vô cùng giận dữ trong một cuộc họp ở Phòng Bầu Dục và thậm chí là chỉ tay vào mặt con rể kiêm cố vấn cấp cao Kushner.

Minh Thu (lược dịch)