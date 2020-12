Cô gái 'tiền mất tật mang' ngay lần đầu gặp bạn trai quen qua mạng

Để chuẩn bị buổi gặp mặt đầu tiên với người bạn trai do người quen giới thiệu, cô gái 26 tuổi ở thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã đặt bàn ở một nhà hàng hạng sang. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không hề như mong đợi khi cô gái đối mặt với tờ hóa đơn 20.000 nhân dân tệ (3.064 USD) cho bữa tối và còn bị đối tượng đụng chạm vào cơ thể. Nguyên nhân là do chàng trai không hiểu vì lý do gì đã bỏ về giữa chừng và không quay lại.

Cô gái rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" ngay lần đầu gặp bạn trai quen qua mạng ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Theo người đàn ông họ Lin, nguyên nhân khiến anh ta bỏ đi là cảm thấy bản thân bị lừa. Trước đó, Lin tự xưng là người thành đạt và giàu có, nhưng thực tế anh ta chỉ làm việc cho một cửa hàng bán ô tô cũ.

Lin đồng ý gặp cô gái 26 tuổi mang họ Yang sau khoảng thời gian hai người tìm hiểu nhau trên mạng. Họ đã đồng ý gặp mặt ngoài đời tại một nhà hàng lẩu ở địa phương do cô Yang chọn.

Sau đó, cô Yang đã đặt nhiều món ngon với số tiền là 6.832 nhân dân tệ, cùng một chai rượu có giá 12.000 nhân dân tệ để hai người có một buổi tối lãng mạn trò chuyện.

Nhưng khi tới nơi và trò chuyện được một lúc, Lin lấy lý do cảm thấy hơi mệt và muốn vào phòng vệ sinh. Trước khi đi, Lin còn tiến lại gần chỗ cô Yang ngồi và dùng tay đụng chạm vào phần ngực của cô này.

Cô Yang đã ngồi chờ hơn nửa tiếng đồ hồ mà không thấy Lin quay lại. Quá thất vọng, cô Yang đã gọi nhân viên phục vụ tới để trả lại chai rượu chưa mở có giá 12.000 nhân tệ và tự trả hóa đơn thanh toán thức ăn trước khi ra về.

Minh Thu (lược dịch)