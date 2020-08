Chuyên cơ của Tổng thống Trump suýt đâm trúng UAV

Theo Bloomberg, chiếc Không lực Một chở ông Trump đã suýt đâm trúng một chiếc máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, trong quá trình chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews ở Maryland vào đêm ngày 16/8.

Thời điểm xảy ra vụ việc có một vài người đang ngồi trên chiếc Không lực Một. Theo đó, một thiết bị sơn màu vàng và đen có hình dáng giống chữ thập đã xuất hiện phía bên phải chuyên cơ của Tổng thống Trump. Một vài hành khách trên máy bay đã phát hiện vật thể lạ ngay trước thời điểm chiếc Không lực Một chuẩn bị hạ cánh. Sau đó, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh an toàn mà không có sự cố nào xảy ra.

Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Trump suýt đâm trúng UAV khi chuẩn bị hạ cánh. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Mật vụ Mỹ hiện chưa đưa ra lời bình luận về thông tin trên. Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ cũng từ chối bình luận về vấn đề liên quan tới lực lượng không quân.

Ông Trump sử dụng máy bay Boeing Co.757 để làm phương tiện di chuyển và Air Force One được dùng là mã kiểm soát không lưu đối với bất cứ máy bay nào chở Tổng thống Mỹ. Trên thực tế, Air Force One được Lầu Năm Góc hộ tống và kiểm soát rất chặt chẽ, do đó sự việc một UAV lại gần Air Force One là điều vô cùng hiếm.

Những vụ việc liên quan tới mất an toàn hàng không do UAV gây ra đã khiến các cơ quan hành pháp và an ninh nội địa Mỹ yêu cầu cần có thêm nhiều biện pháp mạnh tay để ngăn chặn việc sử dụng UAV.

Nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy, dù có trọng lượng nhẹ nhưng khi đâm trúng máy bay chở khách, các UAV tạo ra lực tác động mạnh hơn so với việc chim đâm phải máy bay. Thiệt hại có thể là gây vỡ kính chắn khoang lái hoặc gây hỏng động cơ máy bay.

Ông Trump nói gì về vắc-xin Covid-19 của Nga và Mỹ? Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng vắc-xin Covid-19 ‘Sputnik V’ mới được Nga phê chuẩn sử dụng, sẽ phát huy hiệu quả phòng bệnh.

Minh Thu (lược dịch)