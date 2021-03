Chuyên gia nói gì về việc chặn kênh đào Suez?

Nhận định trên của ông Branko Terzic, cựu thành viên của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang Mỹ (FERC) chia sẻ với hãng tin RIA hôm 28/3.

“Vụ việc có thể buộc các công ty vận tải phải xem xét các tuyến đường thay thế, bao gồm tuyến đường qua Bắc Cực đã trở nên có lợi hơn khi đối mặt với tình trạng ấm lên toàn cầu”, ông Terzic, người cũng là giám đốc điều hành của Branko Terzic & Associates LLC cho biết.

Kênh đào Suez, nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải là nguồn thu ngoại tệ rất quan trọng của Ai Cập, với doanh thu đạt 5,6 tỉ USD trong năm 2020. (Ảnh: RIA)

Ông Terzic lưu ý rằng, Ai Cập đang có kế hoạch xây dựng một kênh đào khác, nhưng kế hoạch này đã bị từ chối do chi phí quá cao.

“Vụ việc đã thu hút sự chú ý của công chúng và các chính trị gia về tính dễ bị tổn thương của hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả sự phụ thuộc vào vận tải container quốc tế và vận chuyển nhiên liệu. Hậu quả của vụ tai nạn này khiến hơn 321 tàu đã bị kẹt ở cả hai bên của kênh đào Suez”, ông Terzic nói thêm.

Theo ông Terzic, để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai, những người chịu trách nhiệm quản lý tàu cần có kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này. Ông Terzic nói thêm rằng các cảnh báo thời tiết cũng có thể ngăn chặn những sự cố tương tự.

Ngoài ra, ông Terzic cho rằng, hậu quả lâu dài của việc chặn tàu qua lại trong kênh đào Suez do vụ mắc kẹt tàu chở container Ever Given sẽ là “tối thiểu”, nhưng giá dầu có thể tăng trong ngắn hạn.

“Sẽ có tác động hạn chế trong ngắn hạn vào tuần tới, kênh đào Suez thực sự được sử dụng để vận chuyển 8% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, chủ yếu là người Qatar vận chuyển”, ông Terzic giải thích.

Cũng theo ông Terzic, trong ngắn hạn giá dầu khí có thể tăng do những “tin xấu” như cung hoặc cầu giảm. Đồng thời loại trừ khả năng ảnh hưởng xấu đến môi trường sau sự cố với con tàu.

“Ever Given, bị mắc kẹt trong kênh đào Suez, là một con tàu container chở vật tư, thiết bị và hàng khô khác. Dự kiến ​​sẽ không có tác động môi trường nào vào lúc này”, ông Terzic lưu ý.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã ra lệnh sớm chuẩn bị để giảm tải cho tàu container Ever Given đang bị mắc cạn tại kênh đào này.

Theo các nguồn tin, việc giảm tải cho con tàu này là phương án thứ ba sau khi thực hiện biện pháp kéo tàu từ cả 2 phía bằng cách sử dụng tàu kéo và đào cát, bùn từ bên dưới mũi tàu bằng tàu cuốc.

Ông Rabie cho biết, Tổng thống El-Sisi chỉ đạo không đợi 2 phương án đầu tiên kết thúc mới bắt đầu thực hiện phương án 3. Theo các chuyên gia, việc giảm tải con tàu là trường hợp xấu nhất vì việc làm này được cho là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hiện nhà chức trách Ai Cập đang triển khai nhiều nỗ lực để giải cứu tàu Ever Given song chưa đạt được thành công như mong đợi.

Đồng thời, ông Rabie cũng cho biết 2 tàu lai dắt của Ai Cập, có tên là Abdel Hamid Youssef và Mostafa Mahmoud, sẽ được tăng cường để tham gia cùng nhóm tàu cứu hộ giải cứu tàu Ever Given. Theo ông Rabie, 2 tàu lai dắt này có lực kéo 70 tấn. Ngoài ra, ông Rabie tiết lộ rằng các hoạt động nạo vét do tàu cuốc Mashhour thực hiện đã đạt khối lượng lên tới 27.000 m3 cát với độ sâu 18 mét.

Tàu container Ever Given dài 400m, rộng 59m và có tổng trọng lượng 219.079 tấn đang đi từ Trung Quốc đến Hà Lan, hôm thứ Ba (23/3) đã mắc cạn ở km thứ 151 của con kênh đào Suez gây tắc nghẽn và cản trở giao thông. Nguyên nhân ban đầu được cho là vì sức gió quá mạnh khiến tàu xoay ngang và mắc kẹt.

Tuy nhiên, người đứng đầu SCA Osama Rabie hôm 27/3 khẳng định gió mạnh và các yếu tố thời tiết không phải là nguyên nhân chính khiến con tàu mắc cạn, mà có thể do lỗi kỹ thuật hoặc con người. Tất cả những yếu tố này sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra.

Crimea đáp trả kế hoạch của Ukraine trục xuất người Nga khỏi bán đảo Những lời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khôi phục các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine, ông Aleksey Reznikov về việc trục xuất người Nga khỏi Crimea không liên quan gì đến thực tế.

Thanh Bình (lược dịch)