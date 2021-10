Biến thể phụ mới xuất hiện lây mạnh hơn Delta có thực sự đáng sợ?

Cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng Delta Plus AY.4.2 gây ra một đợt Covid-19 nghiêm trọng hơn hoặc kháng lại các kháng thể.

Tuyên bố trên của ông Kamil Khafizov, người đứng đầu nhóm khoa học phát triển các phương pháp chẩn đoán bệnh của Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan Giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) công bố hôm 26/10.

Chuyên gia nói với RIA: “Vẫn chưa có dữ liệu nào cho thấy biến chủng mới gây ra đợt bệnh nặng hơn hoặc có khả năng kháng lại các kháng thể”.

Giới chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận liệu AY.4.2 có làm giảm hiệu quả của vắc xin hay không. (Ảnh: Izvestia)

Ông Khafizov đưa ra nhận xét trên trong bối cảnh kết quả nghiên cứu của cơ quan y tế Anh cho thấy biến chủng AY.4.2 có thể nguy hiểm hơn biến chủng Delta ban đầu.

Theo ông Scott Gottlieb, cựu ủy viên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ, hiện giới nghiên cứu không có nhiều thông tin về các biến thể phụ của chủng Delta.

Trong khi đó, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng, biến chủng Delta “cho đến nay vẫn là biến thể chiếm ưu thế nhất” trên toàn cầu. WHO hiện đang theo dõi 20 trong 45 biến thể của chủng Delta, trong đó có AY.4.2.

Theo Conversation, vẫn còn sớm để nói liệu đây có phải là khởi đầu của một biến chủng chiếm ưu thế tiếp theo Delta hay không. Khả năng lẩn tránh miễn dịch của AY.4.2 chỉ có thể được xác nhận bằng thử nghiệm. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca mắc AY.4.2 cho thấy đây là biến thể cần theo dõi.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, bà Rochelle Walensky, cho biết cơ quan này đang theo dõi rất chặt chẽ biến thể phụ Delta Plus gây bệnh Covid-19.

Bà Walensky cho hay, Delta Plus (AY.4.2) đang lây lan rộng ở Anh và xuất hiện ở một số nước khác gồm Mỹ. Theo bà, biến thể này có những đột biến mà CDC Mỹ chưa thể xác định liệu có liên quan đến việc làm tăng khả năng lây nhiễm, kháng vắc xin cũng như giảm hiệu quả điều trị hay không.

Theo Irish Times, các ca mắc biến chủng AY.4.2 chỉ chiếm 6% tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh nhưng Delta Plus được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 10%-15% so với Delta. Delta Plus hiện chưa được xem là “biến thể đáng lo ngại”.

Biến chủng Delta và Delta Plus có gì?

AY.4.2 được mô tả là “hậu duệ” của biến chủng Delta. Nó sở hữu các đột biến A222V và Y145H, vốn được mô tả là tăng khả năng sống sót cho virus.

Biến thể phụ AY.4.2 được tìm thấy trong 6% số mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Anh tính từ 29/7 đến nay và xu hướng xuất hiện đang tăng lên. (Ảnh: Izvestia)

Dữ liệu y tế cho thấy người mang AY.4.2 có các triệu chứng tương tự các biến chủng cũ như sốt, thân nhiệt cao, ho liên tục trong hơn một giờ hoặc cả ngày, mất hoặc rối loạn vị giác, khứu giác.

Khác với Delta, Delta Plus mang thêm một đột biến bổ sung có tên là K417N có khả năng thay đổi protein gai và lây nhiễm cao sang các tế bào khỏe mạnh.

Theo các nhà khoa học, biến thể Delta Plus sở hữu tất cả đặc điểm của biến thể Delta kết hợp với đột biến trong biến thể Beta. Delta Plus được coi là có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh chóng. Nó cũng cho thấy khả năng bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi và có khả năng làm giảm phản ứng kháng thể đơn dòng.

Đột biến K417N không phải là hoàn toàn mới, nhưng nó xuất hiện trên Delta khiến chủng này nguy hiểm hơn. Đột biến giúp virus SARS-CoV-2 tăng khả năng né tránh hệ miễn dịch và lây lan nhanh hơn, dù mức độ cụ thể vẫn chưa rõ.

Trước đó, K417N được tìm thấy trong biến chủng Beta, Gamma xuất hiện đầu tiên ở Nam Phi và Brazil, nên đặc điểm này cũng không hẳn là đáng lo ngại. Đồng thời, K417N cũng nằm trong protein đột biến của virus, giúp lý giải nguyên do biến chủng Beta kháng vắc xin một phần.

