Chuyên gia Nga nói gì về vaccine Covid-19 vừa 'ra mắt'?

Trước đó, ông Putin ra chỉ thị yêu cầu chính phủ hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 60% dân số Nga, đồng thời bảo đảm tiêm phòng cho 75% người thuộc các nhóm có nguy cơ lây nhiễm.

Hôm qua, ông Putin cảm ơn tất cả những người đã nghiên cứu ra loại vaccine đầu tiên chống lại Covid-19, mà ông mô tả là một bước tiến rất quan trọng đối với thế giới. Ông Putin cho biết vaccine “làm việc khá hiệu quả” và “hình thành miễn dịch ổn định”.

“Tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp của chúng tôi ở nước ngoài cũng sẽ có thể tiếp tục tiến lên, và sẽ có nhiều sản phẩm có thể được sử dụng trên thị trường, trên thị trường thuốc và vaccine thế giới”, ông Putin nói.

Cùng ngày, Nga đã đặt tên vaccine phòng Covid-19 vừa được phê chuẩn là “Sputnik V”, giống tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới do Liên Xô chế tạo và phóng vào vũ trụ năm 1957.

Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev công bố tên của vaccine mới và cho biết hơn 20 quốc gia đã đặt hàng trước 1 tỉ liều vaccine đầu tiên trên thế giới do Nga sản xuất.

Nga tuyên bố nước này đã trở thành nước đầu tiên đăng ký vaccine Covid-19. (Ảnh: Bộ Y tế Nga)

Mới đây, bác sĩ người Nga Sergey Tsarenko chia sẻ quan điểm về Vaccine Covid-19 của Nga với hãng tin RIA cho hay, các bác sĩ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng cách sử dụng kháng thể đơn dòng, steroid, thuốc kháng virus. Số ca tử vong ít hơn, tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân nặng, chúng tôi phải chuyển họ sang sử dụng thở máy. Cứ 10 người thì có 6 đến 8 người tử vong vì Covid-19. Những bệnh nhân như vậy sẽ được cứu sống bằng kháng sinh mới, nhưng phải mất nhiều năm để phát triển chúng.

“Có một cách khác là bảo vệ mọi người để không ai bị mắc Covid-19. Cách này tốt về mọi phương diện con người khỏe mạnh sẽ không lây nhiễm cho những người khác. Suy cho cùng, càng nhiều người có kháng thể, lớp miễn dịch trong xã hội càng dày thì đại dịch càng sớm kết thúc”, ông Tsarenko cho biết.

Cho đến nay, kháng thể chỉ được hình thành ở người đã mắc bệnh. Nhưng cũng có một lựa chọn an toàn hơn là chủng ngừa. Hơn nữa, Nga đã có một loại vaccine hiệu quả và an toàn, được tạo ra bởi các chuyên gia từ Viện Gamaleya. Viện này là thương hiệu trong cộng đồng vi sinh vật giống như thương hiệu Mercedes trong ngành công nghiệp ô tô.

“Tôi biết các viện sĩ Gintsburg và Logunov trong nhiều năm. Cùng với họ và các cộng tác viên của họ, chúng tôi đang phát triển những phương pháp mới để chống vi khuẩn kháng thuốc. Ngoài ra, các nhà khoa học của Viện Gamaleya cũng đã từng chế tạo thành công vắc xin chống Ebola và MERS. Và họ không chỉ tạo ra vaccine, mà còn tìm ra cách để tạo ra chúng một cách an toàn và hiệu quả đó là phương pháp vector”, ông Tsarenko nói.

Ngoài ra, ông Tsarenko cho biết thêm, một adenovirus (những virus chứa DNA chuỗi kép), vô hại đối với con người, giống như một “phương tiện phóng”, được kết nối với “trạm quỹ đạo”. Và phóng vào bên trong cơ thể người. Sau đó, khả năng miễn dịch được hình thành cho cả “phương tiện phóng” và “trạm quỹ đạo”. Để củng cố thành công, trong ba tuần, một “phương tiện phóng” khác tương tự được phóng lên “trạm quỹ đạo” một loại adenovirus khác. Và một lần nữa kháng thể miễn dịch được hình thành. Kết quả là, cả hai adenovirus hình thành kháng thể yếu hơn một cơ chế miễn dịch chống Covid-19 ổn định và đáng tin cậy.

“Mọi thứ đều đơn giản và hiệu quả. Nhiều loại vaccine đang được tạo ra trên thế giới, nhưng hiện mới chỉ có Nga làm được”, ông Tsarenko nhấn mạnh.

Vaccine Nga đã được thử nghiệm ở những người tình nguyện. Hơn nữa, các tình nguyện viên đầu tiên chính là các nhân viên của Viện Gamaleya, những người tham gia tạo ra vaccine chống Covid-19. Sau đó, vaccine đã được thử nghiệm trên các tình nguyện viên quân đội. Vaccine không gây biến chứng, tất cả đều có khả năng miễn dịch mạnh mẽ.

Cũng theo ông Tsarenko, không có gì lạ khi làn sóng chỉ trích tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Mỹ nghi ngờ về khả năng vaccine Covid-19 của Nga

Cùng ngày, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway tuyên bố, vaccine chống Covid-19 của Nga trải qua quá ít thử nghiệm và bị tụt hậu so với các loại vaccine phát triển tại Mỹ.

“Đây là lý do tại sao các tiêu chuẩn của Mỹ khắt khe hơn nhiều. Chúng tôi có các tiêu chuẩn do Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đặt ra, và theo tôi hiểu từ thông báo của Nga, họ còn rất xa so với vị trí của chúng tôi. Chúng tôi có 6 loại vaccine tiềm năng đang trong giai đoạn phát triển thứ ba, còn Nga xét theo mọi tiêu chuẩn thì dường như thậm chí còn không đạt được điều đó”, bà Kellyanne chia sẻ với Fox News.

Theo Fox News, Nga đã thử nghiệm vaccine trên một số lượng người rất nhỏ. “Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng với vài loại trong số 6 loại vaccine tiềm năng và chúng tôi tin rằng Mỹ sẽ có hàng trăm triệu liều vaccine trong vài tháng tới”, bà Kellyanne nói.

Trước đó, theo truyền thông Nga, vaccine phòng Covid-19 của Nga là sản phẩm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga. Chương trình thử nghiệm được bắt đầu vào ngày 18/6 trên 38 tình nguyện viên. Tất cả những người được tiêm đã tạo được hệ miễn dịch. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã rời khỏi cơ sở nghiên cứu vào ngày 15/7 và nhóm thứ hai là vào ngày 20/7.

Cơ quan Đăng ký Dược phẩm quốc gia Nga cho biết, vaccine ngừa Covid-19 do nước này tự phát triển sẽ được đưa ra thị trường từ ngày 1/1/2021.

Con gái Tổng thống Putin tiêm vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất Tổng thống Vladimir Putin cho biết, một trong hai cô con gái của ông đã tiêm vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất.

Thanh Bình (lược dịch)