Đám cưới của chú rể 55 tuổi và cô dâu 20 tuổi bị tâm thần gây tranh cãi

Đoạn video về đám cưới của người đàn ông 55 tuổi với cô gái trẻ 20 tuổi bị tâm thần đang vấp phải nhiều luồng ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi, đám cưới của cặp đôi này có ý nghĩa gì.

Theo video được Toutiao News chia sẻ trên Weibo, cô dâu trông còn rất trẻ và đang ngồi khóc trong khi chú rể đã luống tuổi ngồi cạnh dùng khăn giấy lau nước mũi cho cô gái.

Đám cưới của chú rể 55 tuổi và cô dâu 20 tuổi bị tâm thần đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Hôm 1/3, truyền thông Trung Quốc xác nhận người đàn ông này mang họ Zhang 55 tuổi, trong khi cô gái mới 20 tuổi bị bệnh tâm thần. Ông Zhang có làm cỗ để mừng đám cưới, nhưng cặp đôi không thể đăng ký kết hôn.

Đoạn video về đám cưới đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi không biết gia đình hai bên tác thành cho cặp đôi với mục đích gì. Việc cô gái mới 20 tuổi bị bệnh về thần kinh lại đi lấy một người đàn ông già hơn mình tới 35 tuổi đã khiến không ít người nghi ngờ liệu đám cưới này có phạm luật.

Một vài người cho rằng, khả năng bố của cô gái không muốn nuôi con thêm ngày nào nữa nên mới gả cho người đàn ông nhiều tuổi. Song có người nhận định khả năng hai gia đình đang cố gắng giải quyết vấn đề vướng mắc của đôi bên và họ cũng có những điều khó nói của riêng mình.

Một quan chức quận Biyang thuộc thành phố Trú Mã Điếm của tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, việc cặp đôi kết hôn là không phạm luật, nhưng họ không thể đăng ký kết hôn bởi cô gái bị bệnh tâm thần nên sẽ không đủ tỉnh táo để có thể xác nhận cô có sẵn lòng cưới người đàn ông 55 tuổi hay không.

Theo Điều 1046 của Luật Dân sự Trung Quốc, “một người đàn ông và một người phụ nữ có thể tiến tới hôn nhân tự do và tình nguyện. Không bên nào có thể ép buộc bên còn lại phải kết hôn, không có tổ chức hay cá nhân nào có thể can thiệp vào quyền tự do kết hôn”.

Tuy nhiên, theo những chính sách hiện hành, nếu cặp đôi trên có con trong tương lai, họ có thể xin giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu cho đứa trẻ. Ngoài ra, chính quyền quận Biyang sẽ chủ động hỗ trợ cặp đôi theo chính sách áp dụng với các hộ gia đình đặc biệt.

Còn theo chia sẻ của chú rể 55 tuổi, đám cưới của cặp đôi đã được mẹ của cô dâu chấp thuận và ông ta đã hứa sẽ là một người chồng tốt.

Người cha của cô dâu bị tâm thần cho biết, ông không hỏi ý kiến của con gái về đám cưới bởi cô không thể nói chuyện được do bị bệnh. Đám cưới được những người họ hàng hai bên tổ chức, nên hai gia đình không mất bất cứ khoản phí nào cho sự kiện trọng đại của hai con.

“Đôi bên đều hài lòng”, người cha nói trong một video chia sẻ trên Weibo vào sáng ngày 2/3.

Song theo ông Han Xiao, một luật sư ở thành phố Bắc Kinh, “Theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, rất khó để xác định đám cưới trên có vi phạm quyền tự do hôn nhân của cô gái hay không, dù rằng hai người không được đăng ký kết hôn”.

“Tuy nhiên, do cô gái không thể nói ra được mong muốn thực sự, theo luật, việc quan hệ tình dục giữa hai người có thể cấu thành tội cưỡng hiếp”, ông Han nói thêm.

