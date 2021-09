Hết hồn với thú cưng trong nhà, chủ nhân cầu cứu sở thú tới đưa đi

Chính người nuôi con báo cuga làm thú cưng đã phải cầu cứu sở thú tới hỗ trợ đưa con vật đi do lo sợ nguy hiểm.

Con báo sư tử hay còn gọi là báo cuga 11 tháng tuổi đã được giải cứu khỏi một căn hộ ở thành phố New York vào tuần trước.

Theo thông báo hồi đầu tuần này từ tổ chức phi chính phủ có tên Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ, con báo có tên Sasha đã được đưa ra khỏi căn nhà ở quận Bronx vào đêm ngày 26/8 dưới sự phối hợp của Sở Cảnh sát thành phố New York, Sở Bảo tồn thiên nhiên bang New York và Sở thú Bronx.

Chủ nhân của con báo cuga cầu cứu sở thú tới đưa đi vì sợ nguy hiểm. (Ảnh: AP)

Tờ New York Post đưa tin, chủ nhân của con báo nặng hơn 36 kg là cô Miranda Rodriguez. Cô Rodriguez cũng chính là người thông báo với lực lượng chức năng và quyết định tự giao nộp “thú cưng” trong nhà.

Trong khi đó, New York Daily News cho biết cô Rodriguez đã tới một khu bảo tồn để đàm phán sau khi nhận thấy con báo cuga đang lớn lên rất nhanh và có thể trở thành mối đe dọa đối với chủ nhân.

Con báo sau đó được đưa tới Sở thú Bronx để các bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển tới Turpentine Creek, khu bảo tồn động vật hoang dã có tiếng chuyên chăm sóc các “loài mèo lớn bị lạm dụng và bỏ rơi”. Đây cũng chính là nơi con báo Sasha được sống trong môi trường hoang dã tự nhiên sau thời gian bị nuôi nhốt trong nhà.

“Con báo này thực sự rất may mắn khi chủ nhân của nó nhận ra rằng, nó không thể sống trong một căn hộ hay trong môi trường khép kín”, bà Kelly Donithan, Giám đốc Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ nói.

“Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một con báo cuga sống trong môi trường tự nhiên, nhưng tôi từng nhìn thấy loài vật này bị xích, bị nhốt trong lồng và khóc nhớ thương mẹ của chúng khi bị tách khỏi đàn. Tôi cũng chứng kiến cảnh tượng đau buồn của những người chủ nhân giống như cô chủ của Sasha khi không chỉ con vật bị đưa đi, mà họ còn tan vỡ giấc mơ biến nó thành vật nuôi đáng yêu”, bà Donithan nói thêm.

Trong khi đó, chia sẻ với Daily News, cô Emily McCormack, người quản lý tại Trung tâm Động vật hoang dã Turpentine Creek cho hay, “con người không thể loại bỏ bản năng hoang dã ở những con vật như báo cuga và thực tế có thể chuyện xấu sẽ xảy ra”.

Về phần mình, cô chủ Rodriguez thừa nhận cô cảm thấy “đau lòng” vì sự mất mát này. “Con báo từng là vật nuôi của tôi vì thế tôi rất buồn vì tình huống này”, cô Rodriguez nói.

Thành phố New York lâu nay được biết tới không còn xa lạ với hình ảnh những con vật nguy hiểm được nuôi nhốt ngay tại nhà riêng của người dân địa phương. Vào năm 2003, Sở Cảnh sát thành phố New York đã đưa một con hổ Bengal nặng gần 160 kg khỏi một căn hộ ở Harlem, theo New York Times. Còn vào năm 2005, 2 con báo con nặng 22 kg cũng đã được giải cứu khỏi tầng hầm của căn nhà ở Long Island.

Minh Thu (lược dịch)