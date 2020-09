Chính quyền Mỹ đã biết trước vụ khủng bố 11/9/2001?

Tại sao một cuộc tấn công được chuẩn bị bài bản, từ nhiều năm như vụ 11/9, lại có thể qua mặt được bộ máy an ninh - tình báo, phản gián khổng lồ của nước Mỹ?

Nước Mỹ bị tấn công khủng bố. Ảnh: AP

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra sự kiện nước Mỹ bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001. Một câu hỏi được đặt ra là, một cuộc tấn công được chuẩn bị hết sức bài bản, từ nhiều năm, sao có thể qua mặt được bộ máy an ninh - tình báo, phản gián khổng lồ của nước Mỹ?

Các tài liệu của Mỹ và nước ngoài được công khai gần đây cho thấy, chính quyền của Tổng thống Bush có không ít thông tin cảnh báo, nhưng họ đã làm ngơ.

Trong một báo cáo dưới thời Tổng thống Clinton, CIA từng cảnh báo "những kẻ khủng bố thuộc tiểu đoàn liều chết al Qaeda có thể lái máy bay chứa chất nổ cực mạnh đâm xuống Lầu Năm Góc, trụ sở CIA và Nhà Trắng".

Từ tháng 7/2001, Cơ quan Quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) cũng lưu ý chính quyền về nguy cơ "hàng không dân dụng tiếp tục là mục tiêu hấp dẫn cho các nhóm khủng bố". Ngày 6/8/2001, Tổng thống Bush nhận được bản báo cáo tuyệt mật mang tựa đề "Bin Laden quyết tâm tấn công Mỹ".

Các hồ sơ toà án mà hãng AP tiếp cận được cho thấy, Chính phủ Mỹ ít nhất từng được lưu ý về nguy cơ khủng bố trong giai đoạn 1999 - 2001. Trong đó, từ năm 1999, FBI đã biết hai viên phi công tham gia sự kiện 11/9/2001 Ihap Mohammed Ali và Khektes đều là thành viên tổ chức khủng bố al Qaeda.

Theo lời của phát ngôn viên Nhà Trắng Ari Fletcher, thì ngay đến bản báo cáo dày 138 trang mang tựa đề "Tính tâm lý và xã hội của chủ nghĩa khủng bố: Ai sẽ trở thành kẻ khủng bố và tại sao", do Uỷ ban Tình báo quốc gia soạn thảo và công bố từ năm 1999, cũng cảnh báo về vấn đề này. Chỉ có điều cả Tổng thống Bush lẫn bà Cố vấn An ninh quốc gia C. Rice đều cho rằng mình chưa từng đọc.

Tháng 8/2001, tại San Diego, hai kẻ bị tình nghi là đệ tử Bin Laden xuất hiện trong danh sách các đối tượng cần theo dõi (đó là những kẻ mà vài tuần sau giúp cướp chiếc máy bay đâm xuống Lầu Năm Góc.

Tại Arizona, nhân viên FBI Kennet Wiliam cũng cảnh báo, đề nghị nhà chức trách tập trung theo dõi những đối tượng tình nghi đang học tại các trường dạy lái máy bay ở Mỹ. Tại Texas, nơi Tổng thống Bush đang đi nghỉ, CIA gửi đến bản báo cáo cho biết Bin Laden có thể tổ chức không tặc…

Trước khi xảy ra vụ tấn công 11/9 khoảng nửa tháng, tình báo Ai Cập và tình báo Nga cũng đã thông báo cho CIA biết về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên đất Mỹ.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ, Nhà Trắng khó có thể không biết chút gì về nguy cơ khủng bố theo hình thức không tặc như vụ 11/9.

Còn các chuyên gia an ninh Nga thì khẳng định, bọn khủng bố chỉ có khoảng 19-20 tên và kế hoạch khủng bố đã được chuẩn bị hơn 1 năm, chúng đã chuyển từ châu Âu sang Mỹ và học lái máy bay ở một trường tư gần Lầu Năm Góc - khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất, vì vậy, chắc chắn cơ quan tình báo Mỹ và Israel đã biết trước được điều này.

Tiến sĩ Thiên Sây, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược của Thái Lan cũng cùng quan điểm: “Chắc chắn Mỹ đã biết trước âm mưu vụ khủng bố. Mỹ tập trung sự nghi ngờ vào Bin Laden”.

Ngay khi được thông báo về sự kiện 11/9, ông Bush họp khẩn cấp với Phó Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn ANQG, Giám đốc CIA, Giám đốc FBI… gần như tức thì quy Bin Laden là kẻ chủ mưu, Taliban là kẻ chưa chấp.

Ông Bush ngay lập tức tuyên bố phát động chiến tranh trả đũa, từ việc chống khủng bố dần chuyển thành chống các quốc gia “đang tìm cách có được vũ khí huỷ diệt hàng loạt nhằm vào Mỹ".

Washington cũng đưa ra thuyết Đánh đòn phủ đầu để "ngăn ngừa trước".

