Chi tiết ‘đáng sợ’ trong vụ ám sát ‘trùm hạt nhân’ Iran Fakhrizadeh

Theo báo cáo ngày 30/11 của Hãng thông tấn Fars (Iran), chi tiết về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, ông Mohsen Fakhrizadeh đã chính thức được quan chức cấp cao Iran hé lộ.

Theo báo cáo, vào ngày xảy ra vụ việc, Fakhrizadeh và vợ được 3 xe vệ sĩ hộ tống từ tỉnh Mazandaran, miền bắc Iran đến khu Abesard - trung tâm của Quận Damavand, tỉnh Tehran.

Ông Fakhrizadeh là nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran đã bị ám sát hôm 27/10. Nguồn: Sina.

Khi một xe bảo vệ an ninh trong 3 xe trên đi kiểm tra độ an toàn của địa điểm đến, đúng lúc này, chiếc xe mà Fakhrizadeh đang ngồi bị trúng đạn, ông nghĩ rằng, âm thanh này là do một vật thể nào đó va vào xe, nên ông đã bước ra khỏi xe với kính chống đạn.

Đúng lúc đó, một súng máy tự động điều khiển từ xa từ một chiếc xe Nissan đậu cách đó 150 m nã đạn về hướng ông Fakhrizadeh và có 3 viên đạn bắn trúng người ông.

Sau khi trúng đạn, các vệ sĩ bên cạnh ông Fakhrizadeh đã lao vào ông để tạo thành "lá chắn thịt” bảo vệ ông và một vệ sĩ cũng bị bắn trúng. Một lúc sau, chiếc xe Nissan phát nổ. Fakrizad sau đó được đưa tới bệnh viện ở Tehran, nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo báo cáo của Fars, toàn bộ hành động ám sát chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 3 phút, không có yếu tố con người tại hiện trường vụ ám sát, tất cả đều được thực hiện bằng vũ khí tự động điều khiển từ xa.

Ngoại trừ các vệ sĩ, không có thương vong. Hiện tại, chính phủ Iran đã xác định được danh tính chủ nhân của chiếc xe Nissan, nhưng người này đã rời Iran vào ngày 29/10.

vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khắp thế giới, những tình tiết đáng chú ý về vụ phục kích ám sát được lan truyền rộng rãi.

Nhiều báo cáo cho rằng, vấn đề đảm bảo an ninh của các cơ quan an ninh Iran đối với ông Fakhrizadeh quá lỏng lẻo, thậm chí ông còn không được ngồi trong xe có kính chống đạn. Đến nay, báo cáo của Fars đã cho thấy, ông Fakhrizadeh được một đoàn vệ sĩ hùng hậu hộ tống, các xe đều có kính chống đạn.

Dư luận quốc tế đều đang hướng sự chú ý đến Israel và Mỹ sau cái chết của ông Fakhrizadeh. Nguồn: Sina.

Phương thức ám sát ông Fakhrizadeh cũng cực kỳ “tinh vi”, hoàn toàn không có yếu tố con người, tất cả vũ khí tham gia đều là vũ khí tự động và được điều khiển từ xa. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Chính phủ Iran để tìm ra chân tướng vụ việc.

Trước đó, theo nhà báo Mohamad Ahwaze của Iran, một thông tin rò rỉ của cơ quan an ninh tối cao Iran cho biết, sơ bộ có 62 người đã tham gia vào kế hoạch ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran. Trong đó, có 12 thành viên của một nhóm được đào tạo tinh nhuệ và có sự hỗ trợ của "an ninh và tình báo nước ngoài" đã được triển khai tới thành phố Absard, cách Tehran khoảng 80km về phía đông.

Ngoài ra, có 50 người khác tham gia hỗ trợ hậu cần trong vụ ám sát, tuy nhiên ông không nói rõ những người này đang ở Iran hay ở nước ngoài. Cuộc tấn công đã được lên kịch bản chu đáo, thậm chí những kẻ tấn công còn tính toán trước được bệnh viện nơi ông Fakhrizadeh sẽ được đưa tới.

Theo Sepah Cybery, một kênh truyền thông xã hội liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, một máy bay trực thăng của cảnh sát đã hạ cánh xuống khu vực này để chở Fakhrizadeh và những người khác đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi các thành viên đội an ninh của Fakhrizadeh đến bệnh viện, họ bất ngờ khi phát hiện ra không có điện bởi điện đã bị cắt. Sau đó, họ được vận chuyển tới Tehran, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho ông Fakhrizadeh không được cấp cứu kịp thời.

Đức Trí (lược dịch)