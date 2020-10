Đời tư 'sóng gió' của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden

Joe Biden (77 tuổi) tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr., sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, Pennsylvania, năm 10 tuổi gia đình ông chuyển đến sống ở Delaware.

Ông Biden nhận bằng cử nhân từ Đại học Delaware vào năm 1965 và bằng luật tại Đại học Syracuse, New York, vào năm 1968. Ông kết hôn với người vợ đầu, Neilia Hunter, vào năm 1966. Hai người có ba con.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông Biden trở về Delaware hành nghề luật sư nhưng nhanh chóng chuyển sang con đường chính trị, phục vụ trong hội đồng hạt New Castle từ năm 1970 đến 1972.

Ông tới Washington lần đầu vào năm 1970, với tư cách là thành viên phe chống chiến tranh Việt Nam của Đảng Dân chủ. Ông Biden được đào tạo luật sư và trở thành Thượng nghị sĩ Delaware năm 1972 ở tuổi 30 và được bầu lại 6 lần, ông cũng là thượng nghĩ sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử của nước Mỹ.

Gia đình của ông gặp nhiều bi kịch. Người vợ đầu Neilia Hunter và con gái chết trong một tai nạn năm 1972. Con trai cả Beau, cựu tổng chưởng lý bang Delaware, qua đời vì ung thư năm 2015 ở tuổi 46. Biden đang sống với người vợ thứ hai Jill, con gái Ashley với người vợ thứ hai là một nhà hoạt động còn con trai với vợ đầu Hunter là luật sư và nhà vận động hành lang.

Ông Biden giữ chức phó tổng thống từ năm 2009 tới 2017, dưới chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông từng hai lần thất bại trong việc giành vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ ở năm 1988 và 2008.

Chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Biden năm 1988 khởi đầu đầy hứa hẹn. Ông là gương mặt mới, ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ và nhận được rất nhiều tín nhiệm. 20 năm sau chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên, ông Biden bắt đầu lại lần thứ hai vào năm 2008 với nhiều kinh nghiệm và vị thế vững vàng hơn. Tuy nhiên, ông từ bỏ sau màn thể hiện tồi tệ ở Iowa, không thể cạnh tranh với sức ảnh hưởng quá lớn từ Barack Obama và Hillary Clinton.

Mối quan hệ thân thiết giữa ông Biden và ông Obama được thể hiện rõ ràng khi ông Obama gây bất ngờ bằng việc trao cho ông Biden Huân chương Tự do Tổng thống vào ngày 12/1/2017, chỉ vài ngày trước thời điểm cả hai rời nhiệm sở.

Kể từ khi rời cương vị phó tổng thống năm 2017, ông Biden và người vợ thứ hai cùng triển khai Sáng kiến Ung thư Biden nhằm hỗ trợ hoạt động chẩn đoán, phát hiện, điều trị cũng như nghiên cứu ung thư. Ông vẫn hoạt động chính trị và là tiếng nói chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump.

Năm 1975, bà Jill bà gặp ông Joe Biden nhờ mai mối của anh trai ông Biden - ông Frank Biden. Bà Jill kém ông Biden 9 tuổi. Lúc này, ông Biden đã là thượng nghị sĩ, còn bà Jill vẫn là một cô sinh viên ngành Anh ngữ.

Bà Jill, kết hôn với ông Biden năm 1977, hơn 4 năm sau khi người vợ đầu và con gái của ông qua đời trong một tai nạn xe hơi. Bà đã giúp ông nuôi dạy các con trai, Beau và Hunter, trước khi hạ sinh cô con gái Ashley vào năm 1981. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phải có tới 5 lần cầu hôn, bà Jill mới nói lời đồng ý.

Ông Biden được bầu làm thượng nghị sĩ và chuyển từ Delaware đến Washington, bà Jill trở thành một giáo viên. Bà có hai bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ về giáo dục tại Đại học Delaware.

Nhưng với 8 năm trên cương vị phu nhân phó tổng thống Mỹ, bà Jill buộc phải quen với những bài phát biểu. Giờ đây, bà trở thành một trong những người đại diện nổi bật nhất của chồng. Bà đã xuất hiện trong các sự kiện trực tuyến được tổ chức tại 17 thành phố kể từ tháng 5 đến nay. Bà Jill còn là đại diện hàng đầu của chiến dịch trước những cử tri Latinh và thường xuyên có các cuộc trao đổi với nhóm nghị sĩ gốc Tây Ban Nha tại quốc hội.

Theo các đồng nghiệp cũ, trên con đường sự nghiệp của ông Biden, bà Jill đóng vai trò là một trong những cố vấn chính trị có tiếng nói nhất. Ý kiến của bà luôn có ảnh hưởng lớn đối với các quyết định của ông, cả về chính trị lẫn cá nhân.

Tính đến tháng 7/2019, Forbes ước tính Joe Biden và vợ sở hữu khối tài sản trị giá 9 triệu USD. Phần lớn trong số tiền đó đến từ bản quyền 2 cuốn sách Promises to Keep và Promise me, Dad. Ông Biden cùng vợ hiện sống tại một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD với diện tích khoảng 650 m2 ở thành phố Wilmington, bang Delaware.

Ngoài ra, năm 2017, nhà Biden mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng 446 m2 ở bang Delaware với giá 2,7 triệu USD. Theo các nguồn tin, gia đình ông gần đây cũng thuê một biệt thự xa hoa ở khu McLean, bang Virginia với giá khoảng 20.000 USD mỗi tháng. Đồng thời, ông Biden còn nắm giữ một vị trí ở trường Đại học Pennsylvania danh tiếng với mức lương 400.000 USD mỗi năm.

Thanh Bình (lược dịch)

Thiết kế: Lã Hồng

Ảnh: AP