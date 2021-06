Bé gái 2 tuổi hôn mê suốt 1 tháng, khó tỉnh lại sau nhiều lần bị cha nuôi hành hạ

Các bác sĩ nhận định, sau khi bị cha nuôi (36 tuổi) đánh tới mức bất tỉnh và bị xuất huyết não, khả năng bé gái sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trước khi được đưa vào viện, bé gái đã bị cha nuôi tát vào mặt và đập đầu xuống đất tổng cộng 4 lần ngay tại ngôi nhà ở thành phố Hwaseong, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km, vào ngày 8/5.

Bé gái 2 tuổi ở Hàn Quốc hôn mê suốt 1 tháng và không có dấu hiệu tỉnh lại sau nhiều lần bị cha nuôi hành hạ. (Ảnh: Yonhap)

Một cuộc điều tra được cảnh sát tiến hành sau khi người cha nuôi đưa cô bé bất tỉnh vào bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể cô bé và báo cáo sự việc cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó còn tìm ra bằng chứng cho thấy, người cha nuôi từng nhiều lần bạo hành bé gái bằng gậy gãi lưng làm bằng gỗ.

Yonhap đưa tin, hôm 3/6, Văn phòng Công tố quận Suwon cáo buộc người cha nuôi tội bạo hành trẻ em dẫn tới thương tích nghiêm trọng và bỏ mặc trẻ em. Người mẹ nuôi 35 tuổi cũng bị cáo buộc lơ là chăm sóc và cố tình che giấu hành vi phạm tội của chồng.

Sự việc đáng tiếc của bé gái 2 tuổi được công bố giữa lúc dư luận Hàn Quốc vẫn chưa hết căm phẫn sau cái chết của bé Jung-in 16 tháng tuổi. Bé Jung-in đã qua đời hồi tháng 10/2020, sau khi hứng chịu những thương tích nặng nề từ hành vi bạo hành của người mẹ nuôi trong nhiều tháng.

Theo Bộ Phúc lợi và Y tế Hàn Quốc, trong năm 2019, nước này ghi nhận 30.045 vụ bạo hành trẻ em, tăng 22% so với năm 2019. Nói cách khác, trong năm 2019, nước này có tới hơn 80 vụ bạo hành trẻ em xảy ra mỗi ngày.

Tình trạng bạo hành trẻ em đang gia tăng nhanh chóng ở Hàn Quốc khi từ 6.000 vụ năm 2011 lên thành 10.000 vụ năm 2014 và hơn 30.000 vụ năm 2019.

Tuy nhiên, con số được Bộ Phúc lợi và Y tế Hàn Quốc công bố chỉ dựa trên báo cáo từ các cơ quan bảo vệ trẻ em. Điều đó có nghĩa số lượng thực tế trẻ em bị bạo hành còn cao hơn rất nhiều.

Số trẻ tử vong do bị bạo hành ở Hàn Quốc cũng đang tăng nhanh với 42 trường hợp vào năm 2019, so với con số 14 trẻ năm 2014, 16 trẻ năm 2015, 36 trẻ năm 2016, 38 trẻ năm 2017 và 28 trẻ năm 2018. Trong số này, gần một nửa mà cụ thể là 19/42 trẻ tử vong do bị bạo hành năm 2019 mới chỉ dưới 1 tuổi.

Các chuyên gia lo ngại đại dịch Covid-19 càng khiến có thêm nhiều trẻ em trở thành đối tượng bị bạo hành.

“Kể từ khi đại dịch bùng phát, người dân phải làm việc ở nhà, trẻ em học trực tuyến. Điều này có nghĩa các thành viên trong gia đình phải ở nhà với nhau nhiều hơn. Tôi cho rằng, đây là nguy cơ xảy ra thêm các vụ bạo hành trẻ em”, ông Lee Bae-geun, người đứng đầu Hiệp hội Ngăn chặn Bạo hành và Bỏ rơi Trẻ em Hàn Quốc nhận định.

Cũng theo ông Lee, do các trường học phải đóng cửa giữa đại dịch, trẻ em không còn nơi nào để tố giác các vụ bạo hành xảy ra sau cánh cửa nhà.

